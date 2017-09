Lucero niega boda y viaja a Brasil por compromisos

* La cantante ignora si continuará en “La voz kids” tras la salida de Julión Álvarez

México.- (Notimex) Luego de que en redes s o c i a l e s trascendió que la cantante Lucero contraería nupcias este fin de semana con el empresario Michel Kuri, es ella misma quien niega la versión al asegurar que hasta el momento no tienen planes. “Es totalmente falso, bueno fuera. (La boda) es algo tan bonito que no hay porqué esconderlo, no hay nada malo y yo sería feliz de gritarlo a los cuatro vientos, igual que ‘Micho’. Si fuera verdad, lo contaríamos, no lo esconderíamos”, declaró. Minutos antes de abordar el avión que la llevaría a Brasil, la llamada “Novia de América” dijo a la prensa que incluso, le dieron risa los supuestos detalles de que la fiesta transcurriría en una hacienda de Querétaro y con 500 invitados. “(Quien lo inventó) es por la ganas que tiene de que algo bonito me suceda. Generalmente, cuando la gente está enamorada, la quieren casar; luego cuando se casan los quieren divorciar, pero al final del día yo digo que una boda es para alegrarse y no para esconderlo. En ese caso, invitaríamos no a 500 sino a cinco mil personas”. Aseguró que hasta hoy no tienen contemplado casarse, aunque desde hace más de seis años gozan de estar muy enamorados. “Si algún día nos casáramos, lo anunciaríamos. Yo lo platicaría directamente porque me parece una noticia preciosa para compartir. No hay anillo de compromiso, estamos felices así”. Respecto a su visita a Brasil, informó que este 6 de septiembre ofrecerá un concierto en el Teatro Gamaro de Sao Paulo, donde ha conquistado a un gran número de seguidores gracias a su participación en la telenovela “Carinha de Anjo”. A su regreso de este país, Lucero dio a conocer que el 15 de septiembre próximo, en la explanada del Palacio de Gobierno de Culiacán, Sinaloa, ofrecerá un “show” con motivo de las Fiestas Patrias. Lo anterior luego de que el concierto que ofrecería Julión Álvarez en la misma fecha y lugar fue cancelado debido al conflicto legal que enfrenta. En ese tenor, la intérprete de “Cuéntame” opinó: “Le deseo que pueda aclarar todo lo más pronto posible. Es un tipazo y un artistazo, la gente lo adora. Se aclarará en el tiempo que tenga que ser y todo volverá a la normalidad. La gente lo va admirar, a querer y a seguir siempre”. Esta semana, la empresa Televisa dio a conocer que Julión Álvarez quedaba fuera del programa “La voz kids” que estaba siendo grabado y en el que sería juez al lado de Carlos Rivera y la propia Lucero. Con respecto a la noticia, la también actriz mencionó que no le han informado de manera oficial lo que sucederá con ellos. “Estamos a la espera. No sabemos cómo será el proceso o la decisión; si van a cambiar a todos los ‘coaches’ o no. No puedo dar una declaración que no me han platicado. “Lo cierto es que ya habían quedado las audiciones a ciegas y (el programa) estaba espectacular. Qué lástima que se haya dado esto, pero pienso que todo lo que sucede es para bien”. Adelantó entre Carlos Rivera, Julión Álvarez y ella habían grabado una canción para “La voz kids”, pero ignora si se dará a conocer en un futuro próximo. Por lo pronto, confirmó que estará en el Teletón los días 6 y 7 de octubre tanto en la versión de Estados Unidos como en la de México. A un año de la muerte de Juan Gabriel, reveló que tenían planeado grabar un tema para el disco de duetos del cantautor, pero ya no lograron concretarlo.