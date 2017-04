Lucero habla de Ninel Conde, ¿hay rivalidad entre las cantantes?

Lucero contó que es lo que más disfruta de su carrera y cómo maneja los chismes al ser figura publica. ß Lucero habló de la supuesta rivalidad que se dice tiene con Ninel Conde, que habría comenzado porque ambas cantantes mexicanas incluyeron el tema “Hasta que amanezca” del fallecido cantautor Joan Sebastian en sus más recientes discos. “La verdad es que yo siempre compito con nadie, ni en edades ni en imágen ni en carrera”, dijo a Suelta la sopa (Telemundo) la cantante, quien lanzó un disco con banda, género que ha marcado la carrera de Ninel. También salió en defensa de Joan Sebastian, a quien se ha involucrado tras su muerte en un escándalo de trata de blancas. “Es un hombre que admiré muchísimo, lo admiro muchísimo y pienso que hay que dejar descansar su talento, su alma y todo lo que nos dio”, afirmó. Admitió que se había alejado de los palenques por un tiempo y explicó la razón. “No tanto por inseguridad. Dios siempre nos cuida y afortunadamente nunca ha habido un percance, pero es cierto que a veces simplemente manejar de noche en carretera es peligroso, por un tiempito por eso lo dejé. También para hacer más hogar, no llegar a la casa tan tarde”, confesó. Ninel también habló con Suelta la sopa, pero sobre sus inicios. “Era muy tímida”, aseguró Conde. “Me preparé. Empecé a estudiar mis clases de canto. Mi mamá me metió en gimnasia olímpica, ballet, jazz. Todo eso me sirvió muchísimo como base para esta carrera”. La también actriz dijo que de niña le interesaba la ciencia y la biología, pero las artes eran su pasión. “Siempre me gustó todo lo relacionado con la belleza”, apuntó. “Yo quería ser artista y no tenía plan B”. Conde añadió que aunque no le gusta alzar la voz, sabe defenderse cuando la atacan. “Soy introvertida, timidona, pero cuando hay que sacar el carácter o la casta por alguien, por mis hijos, por mi gente, siempre va a salir ahí”.