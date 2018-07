Los vientos de cambio llegarán pronto a la Selección Mexicana

SAMARA — Tras la derrota ante a Brasil, la Selección Nacional modificará parte de su estructura para enfrentar el futuro inmediato de cara a los próximos mundiales en Catar 2022 y el que organizará junto con Canadá y Estados Unidos en el año 2026. El descalabro de México en Samara cerrará seguramente algunas etapas que van desde altos directivos como Decio de María Serrano, el entrenador, Juan Carlos Osorio y jugadores icónicos de los últimos años como Rafael Márquez, pentamundalista mexicano que anunció su retiro en el Mundial de Rusia. Las posibilidades de que México avanzara a la siguiente fase se esfumaron. Es por eso que recordamos los cambios que vendrían con el representativo mexicano tras ser eliminado en la ronda de los Octavos de Final. Decio de María, aún presidente de la Federación Mexicana de Futbol concluyó su mandato apenas terminó la participación de México en la Copa del Mundo. Su lugar será ocupado por Yon de Luisa, un alto ejecutivo de Televisa que ha tenido una destacada carrera como dirigente internacional, insertado en la FIFA, pero que ahora se hará cargo de la organización del deporte más popular de nuestro país. Punta de lanza como directivo de la conquis-ta de la Copa del Mundo 2026, cuya sede será en México, Canadá y Estados Unidos, De María Serrano llegó al futbol en 2004. Pasó por diferentes cargos administrativos en el futbol mexicano, dada su formación estudiantil en el ITAM, donde logró la licenciatura en economía. En 2012 fue nombrado presidente de la Liga MX y Ascenso MX. Uno de sus logros más importantes fue precisamente la creación del actual torneo que se desarrolla en México para darle una mejor organización y estructura al balompié nacional. Duró en el cargo tres años y en 2015 se convirtió en presidente de la Federación Mexicana de Futbol en donde se le recuerda, en su último periodo, como impulsor del Fair Play Financiero (ninguna ayuda de gobiernos estatales y municipales a equipos de futbol), aunque era uno de los que no estaba de acuerdo con la desaparición del ascenso y descenso en la primera categoría. Ahora se mantendrá como asesor de la organización de la Copa del Mundo, pero alejado de las decisiones torales del balompié mexicano, en el que duró más de 16 años para ser uno de los directivos más longevos que haya permanecido en la Femexfut. Osorio, su mirada la tiene fuera de México Es casi un hecho que la continuidad de Juan Carlos Osorio al frente de la Selección Nacional no se dará. El propio entrenador ha dado a entenderlo en conferencias de prensa, en las que incluso habla en pasado del reto que significó haber estado al frente de la Selección Nacional. Su idea es dirigir clubes de futbol en Inglaterra y regresar al trabajo de equipos, donde es más continuo y cercano a los jugadores. No obstante que su intención ahora es la de manejarse en algún club que tome parte en ligas de élite mundial, el colombiano también está en la mira de selecciones como la de su país y también de la de Estados Unidos, que por cierto no ha nombrado al entrenador sustituto de Bruce Arena al frente del representativo. En Colombia aseveran que será el cambio al mando del equipo cafetalero en sustitución del argentino José Néstor Pekerman, pero lo que es un hecho es que su estancia en el Tri es casi improbable, pues además llegó a Rusia en medio de la desaprobación general de los aficionados que pedían su destitución, incluso, en la última presentación de México en el Estadio Azteca. Osorio se quedó con los mismos resultados de sus antecesores, Manuel Lapuente (98), Javier Aguirre (2002), Ricardo La Volpe (2006), Javier Aguirre (2010), Miguel Herrera (2014), al no lograr, en este proceso, alcanzar la meta del famoso quinto partido, una objetivo que cada torneo es el listón con el que se mide la participación de México en certámenes de esta índole. Márquez, el eterno Capitán La eliminación de México también traerá consigo el adiós del último icono mexicano de las últimas décadas, la despedida de Rafael Márquez, quien en Rusia cumplió cinco participaciones, colocándose al lado de leyendas como Antonio ‘La Tota’ Carbajal. Más allá de sus problemas personales, con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que lo señaló como prestanombres de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, tuvo en el ámbito deportivo una carrera ejemplar. El ‘Capitán’ de la selección comenzó su desarrollo en el Mónaco de Francia en el que logró una liga, una Supercopa y una Copa de la Liga. En su paso por el Barcelona de España cosechó dos Champions Leagues, cuatro ligas españolas, tres Supercopas, un Mundial de Clubes y una Copa del Rey sin dejar de mencionar sus dos títulos con el León de México. En su exitoso paso por la Selección Nacional alcanzó el título de la Copa Confederaciones (1999) dos Copas de Oro (2003 y 2011) y una Copa Concacaf que le permite tener un extraordinario palmarés. Sin duda Márquez es considerado entre los cinco mejores jugadores en la historia del balompié mexicano y un referente del futbol internacional. El propio seleccionado adelantó que Rusia sería su último Mundial como jugador de Selección Nacional. El panorama en el futuro de México luce con vientos de cambio. La estructura de selecciones nacionales dará seguramente paso a nuevas generaciones y un entrenador que buscará llevar a México a los primeros sitios internacionales. Dejar de ser un competidor para convertirse en un protagonista, como es el deseo de millones de aficionados que tienen en el futbol el deporte de su preferencia. Tras la eliminación, no queda duda que el Tri tendrá otra cara para el Mundial de Catar 2022.