Los Tigres reciben al Nashville con todo a favor para alcanzar la final de Concacaf

EFE).- Los Tigres UANL, el equipo mexicano de mejores resultados en los últimos 15 años, recibirán el martes al Nashville de la MLS con todo a favor para pasar a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El pasado martes, el cuadro del entrenador argentino Guido Pizarro derrotó por 0-1 a los estadounidenses con un gol del campeón mundial Ángel Correa, y este martes buscarán completar la labor para acceder a la final contra el ganador entre el Toluca mexicano y Los Angeles FC de la MLS.

Tigres llega al partido en un momento de alza. Además de tener ventaja ante Nashville, en la liga derrotó el pasado sábado por 3-1 a las Chivas de Guadalajara y posee buenas posibilidades de clasificarse a la semifinal del torneo Clausura.

Con un ataque en el que serán claves Correa, su compatriota Juan Brunetta y el uruguayo Rodrigo Aguirre, los ‘felinos’ pretenden hacer valer su condición de locales para marcar diferencia ante un oponente necesitado de buscar goles.

Nashville lidera la conferencia este de la liga de Estados Unidos, pero en el duelo de ida de la semifinal contra Tigres sufrió la baja del inglés San Surridge, su goleador, lastimado de la espalda.

Está por ver si el atacante está recuperado. Si no lo está, el estratega B.J.Callagham apostará a incluir en la formación titular al argentino Cristian Espinoza y el alemán Hany Mukhtar.

Callagham deberá garantizar efectividad en el ataque sin descuidar su defensa, la mejor de la conferencia este de la MLS, algo a lo que estarán atento los Tigres para castigar, si el rival se deja espacios atrás.

Tigres tiene a favor haber anotado como visitante, lo cual significa que si gana o empata sin goles, accederá a la final. Nashville necesitará imponerse por más de un gol o empatar 1-1 y apostar a ganar en una prórroga.

Los Tigres tienen a favor su experiencia en fases decisivas de campeonatos. Subcampeones del mundo en 2020 y campeones de Concacaf en ese año, suman 10 finales en los últimos 15 años en México, de las cuales han ganado seis.

El panorama luce favorable para Tigres UANL, que no solo llega con ventaja en el marcador global, sino también con el impulso anímico de su buen momento en la liga local. La combinación de resultados recientes y experiencia en instancias decisivas coloca al equipo regiomontano en una posición sólida para buscar el pase a la final.

El factor de la localía también jugará un papel determinante. En el Estadio Universitario, Tigres suele hacerse fuerte, respaldado por una afición que convierte el entorno en un escenario complicado para cualquier rival, especialmente uno que necesita ir al frente desde el inicio.

Por su parte, Nashville SC enfrenta un reto complejo, obligado a proponer el partido y asumir riesgos que podrían abrir espacios en defensa. La posible ausencia de su goleador añade un elemento de incertidumbre en su capacidad ofensiva.

La clave del encuentro estará en el equilibrio táctico. Mientras Tigres puede manejar los tiempos y aprovechar el contragolpe, Nashville deberá encontrar la forma de atacar con eficacia sin descuidar su solidez defensiva, uno de sus principales atributos.

La experiencia internacional de Tigres en torneos de Concacaf podría inclinar la balanza en momentos clave, especialmente si el partido se mantiene cerrado y se define por detalles.

En este contexto, todo apunta a que los felinos tienen el control de la eliminatoria, pero en el fútbol nada está escrito, y Nashville aún tiene argumentos para intentar dar la sorpresa en una semifinal que promete intensidad hasta el último minuto.