Los SÍ y los NO para decorar tu primer departamento de soltera

La experiencia de dejar de vivir en casa de tus papás para irte a tu primer departamento de soltera es única en la vida. Es un momento importante que seguro recordarás por siempre y aunque estés nerviosa, eres capaz de reconocer las oportunidades que este reto presenta. Uno de los grandes plus de vivir sola por primera vez, es que la decoración depende de ti, así que cada espacio de la casa tiene el potencial de convertirse en una extensión de tu personalidad, tus gustos y experiencias. Sí estás a punto de embarcarte en una aventura así o has decidido comenzar a transformar tu hogar, te dejamos una lista con algunos de los SÍ y NO, que debes conocer para decorar tu primer departamento de soltera. ¡No te los pierdas! SÍ: Arma un presupuesto Antes de salir a comprar muebles, materiales y decoraciones es importante que establezcas un presupuesto. Delimita el total a gastar, los espacios que son prioridad (habitación, sala, cocina, baños) y la forma en que puedes pagar (un solo pago o en mensualidades). Este paso es indispensable para comenzar un buen proyecto que tendrá resultados de calidad; al final del día este es tu nuevo hogar y para lograr el look que estás buscando, la organización es necesaria.

NO: Te conviertas en una acumuladora Ya sea que vengas de casa de tus papás, amigos o de tu novio, aprovecha este momento para des-hacerte de todas esas cosas extra que acumulamos en la vida. Adiós a las revistas viejas, deja la ropa que ya no te queda atrás, no cargues con libros que no te gustan, películas que no piensas ver y muebles que están a dos segundos de romperse. Busca un lugar en donde puedas donar todo aquello que está en buen estado y que ya no quieras llevar contigo. Adiós a lo viejo, hola a tu nueva vida.

SÍ: Pop de color Una de las técnicas más sencillas de hacer más llamativa una habitación, es colocar piezas claves que le den un pop de color al espacio. Puede ser desde electrodomésticos en tonos que contrasten, decoraciones que se conviertan en el punto focal de un cuarto, cojines estampados sobre un sillón liso o una colcha llamativa que refleje tu personalidad. Las opciones son ilimitadas y los costos los determinarás con ayuda de tu presupuesto.

NO: Lleves el color al extremo Si decides que el pop de color es lo mejor para ti, no lleves al extremo esta decisión. Es importante que encuentres un balance en tu hogar y eso no lo vas a lograr si todos los elementos de tu casa son de un solo tono. Busca una paleta de colores que complementen el estilo que buscas para tu departamento y trata de integrarlos de manera sutil en la decoración. Para esto, toma en cuenta la iluminación de la habitación.

SÍ: Pide ayuda Las dudas son una parte natural de cualquier proyecto de decoración, así que no te preocupes. Si te sientes perdida acércate a un asesor capacitado que te ayudará a encontrar el producto ideal para las necesidades de tu nuevo hogar.

¿No tienes idea de la diferencia entre una llave del lavabo u otra? ¿No estás segura del mejor tipo de piso para tu hogar? No tengas miedo de preguntar, recuerda que cada aspecto de tu departamento es importante y lo mejor es tomar decisiones informadas.

NO: Temas experimentar Tu casa, tus reglas. Aunque es bueno tomar el consejo de especialistas, al final del día sólo tú tendrás el poder de elegir aquello que te representa. Para encontrar algo que sea una verdadera expresión de ti es necesario ser organizada. Aprovecha herramientas como Pinterest, busca inspiración en blogs y revistas, todo lo que sea necesario para obtener los mejores resultados.

SÍ: Ten en cuenta a tus invitados Uno de los errores más grandes de una soltera que comienza a decorar su primer hogar es olvidarse de las visitas. Imagina una reunión con tus amigos más cercanos o la visita de un grupo de familiares: ¿Qué necesitas para que se sientan en casa? Desde una vajilla coqueta, asientos extra en la sala, un lugar para dormir dentro del departamento, juego de cobijas y almohadas extra, un neceser con productos de higiene (cepillo de dientes, desodorante, shampoo, acondicionador, pasta). La sensación de convertirse en una buena anfitriona es increíble y saber que tus invitados pasaron un buen momento en tu casa, te hará sentir muy orgullosa.

NO: Abandones proyectos Ya tomaste una decisión con respecto a lo que vas a gastar en la nueva decoración, ya sabes qué tienes y qué te hace falta; el siguiente paso es determinar el número de proyectos que sabes que vas a terminar. Lamentablemente muchas veces nos ponemos grandes metas y las circunstancias no nos dejan avanzar en alguna de ellas. Pero no hay nada peor que llegar a tu casa después de meses de vivir en ella y ver la pared a medio pintar, un baño sin funcionar, la sala llena de cajas y un cuarto que no tiene ni pies ni cabeza. Tómate un momento para ser sincera contigo mismo y establece qué es lo que quieres lograr y si lo vas a terminar. Este pequeño ejercicio te ahorrará muchos dolores de cabeza durante la decoración.

SÍ: Siéntete libre Aprovecha esta oportunidad para explorar tu lado creativo; deja de pensar en lo que debes hacer y cómo hacerlo, mejor enfócate en quieres conseguir. Lleva ese sentimiento de libertad a cada detalle de tu hogar y a los grandes proyectos que tienes en mente. No tengas miedo de probar cosas nuevas y mucho menos de intentar nuevos estilos en el diseño de tu casa de ensueño. Tu departamento de soltera será un templo hecho sólo para ti y la experiencia de ser la única responsable del aspecto de un espacio es muy especial. Disfruta y diviértete con esta nueva aventura.