Los Óscar endurecen normas contra la IA y permiten múltiples nominaciones por categoría

(EFE).- La Academia de Hollywood anunció este viernes cambios en la normativa de los premios más prestigioso del cine que endurecen la postura entorno a la inteligencia artificial (IA) y permite además que los actores puedan ser nominados por varios papeles en la misma categoría.

La junta directiva informó en un comunicado que de cara a la próxima edición se reservará el derecho «de solicitar más información sobre la naturaleza del uso y la autoría humana» en proyectos realizados con IA generativa.

También decretó que las únicas interpretaciones que podrán optar a los premios Óscar de actuación serán aquellas acreditadas en los créditos de la película y realizadas por personas con su consentimiento.

En la categoría a mejor actor, el organismo cinematográfico amplió a «varias interpretaciones en la misma categoría» la nominación de los intérpretes, siempre y cuando «se ubiquen entre los cinco primeros puestos en la votación, lo cual coincide con los logros en otras categorías de premios», precisó.

La Academia emitió nuevas directrices en la carrera por el Óscar a mejor película internacional, indicando que solo considerará una película por país o región, elegida por un comité de selección local aprobado por el organismo de premios.

«La película figurará como nominada en lugar del país o la región, y el premio será recibido por el director en nombre del equipo creativo», agregó el escrito.

La edición 99 de los premios Óscar se celebrará el próximo año en el teatro Dolby de Los Ángeles y se transmitirá en directo por ABC. La decisión de la Academia de Hollywood de endurecer su postura frente al uso de inteligencia artificial marca un punto de inflexión en la industria cinematográfica, que en los últimos años ha experimentado una rápida transformación tecnológica.

El énfasis en la autoría humana refleja una preocupación creciente por preservar la esencia creativa del cine, en un momento donde la IA comienza a intervenir en procesos clave como la escritura, la actuación y la postproducción.

Al exigir mayor transparencia sobre el uso de estas herramientas, la Academia envía un mensaje claro: la innovación es bienvenida, pero no a costa de diluir el reconocimiento al trabajo humano.

Para actores y actrices, la nueva normativa representa una protección directa a su imagen, su voz y su consentimiento, elementos que se han visto amenazados por el avance de tecnologías capaces de replicar identidades digitales.

En paralelo, la posibilidad de que un intérprete sea nominado por múltiples papeles en la misma categoría abre un nuevo escenario competitivo que podría redefinir la forma en que se evalúan las actuaciones.

Este cambio también podría favorecer a artistas con trayectorias más versátiles, capaces de destacar en distintos proyectos dentro de una misma temporada.

En cuanto a la categoría de mejor película internacional, el ajuste en las reglas apunta a reforzar la equidad y claridad en el proceso de selección, evitando duplicidades y fortaleciendo la representación oficial de cada país.

Además, el hecho de que el premio sea entregado al director en nombre del equipo creativo subraya una visión más colectiva del cine, reconociendo el trabajo conjunto detrás de cada producción.

De cara a la edición 99 de los premios Óscar, que se celebrará en el Dolby Theatre, estos cambios anticipan una competencia más regulada, pero también más alineada con los desafíos actuales de la industria.

En conjunto, las nuevas reglas reflejan una Academia que busca adaptarse a los tiempos sin perder de vista los valores fundamentales del cine, en un equilibrio complejo entre tradición, innovación y reconocimiento artístico.