“Los Locos Suárez” celebrará 300 representaciones

Share on Twitter

Share on Facebook

México.- (Notimex) La puesta en escena “Los Locos Suárez” continúa dando de qué hablar en la cartelera de la Ciudad de México, mientras se alista para sus 300 representaciones con un padrino aún sin revelar. Guillermo Wiechers, productor del montaje, comentó que la obra estaba pensada para tan sólo cinco semanas, pero ha tenido tan buena respuesta que continúa en los escenarios de la capital del país, donde de manera reciente llegó a las 250 representaciones en el “El telón de asfalto”. Reconoció que ha sido una sorpresa la duración de ese stand up, protagonizado por Héctor Suárez Gomis y su padre Héctor Suárez, quienes han cautivado a la audiencia. Indicó que han dejado los festejos de lado por el momento para celebrar hasta que lleguen las 300 representaciones con un padrino de lujo, cuyo nombre no revelaron. Wiechers destacó que las funciones están completamente llenas e incluso hasta con dos semanas de anticipación, por lo que descartó embarcarse en un nuevo proyecto teatral en breve, aunque adelantó que tiene algunos planes que se podrían concretar a finales de año de la mano de una gran actriz. “Para mí sería un gran triunfo que (ella) aceptara ser parte de este proyecto teatral, cuya historia es de un dramaturgo mexicano y es impactante”. Incluso dijo que cuando se de a conocer quien será esa actriz muchos se sorprenderán y no darán crédito al tipo de historia que aceptó. El productor también hizo extensivo su felicitación a su gran amiga Norma Lazareno, quien trabaja en la puesta en escena “Billy Elliot, el musical”. “Ha hecho un gran trabajo en este montaje y siempre es un gusto saber que está contenta”, mencionó Guillermo Wiechers.