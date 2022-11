Los europeos ya están dando la espalda a Estados Unidos

Por: Ing. Esteban Sanchez

Los países bajos como Holanda y Bulgaria entre otros, se están retirando del pacto con los Estados

Unidos debido a que prefieren no seguir dentro de la Unión Europea ya que dichos países están

sufriendo por la escases de energéticos, inflación cercana al 17%, así como lituania, estonia, la

inflación ha llegado hasta el 20% y los costos elevados de los combustibles. Por otro lado, Australia

siendo el mayor exportador de gas licuado del mundo, aumento el costo del gas a sus socios en un

50% y con esto, ha obtenido solo en este año de $ 14 mil millones de dólares. En el caso de la

Unión Europea, se ha presentado un colapso en el precio del gas solo en algunos países debido a

que existe una sobre oferta ya que con tiempo han hecho sus compras de gas y tienen un 90%

almacenado y con esto se ha presentado una baja considerable en el costo del gas. Mientras que

otros países de la Unión Europea siguen con dificultades para conseguir el gas más barato como se

los suministraba el gas ruso que oscilaba entre los 3 y 10 dólares por m3.

Por otro lado, Alemania y Francia ya están negociando con Rusia para que nuevamente les

suministren gas que les saldría más barato que el actual que les suministra Estados Unidos a pesar

de ser socios, y por parte de China ya les suspendió la venta de gas que provenía de Rusia pero

que se suministraba a través de China y ahora estos países europeos lo están consiguiendo desde

otros países a costos más elevados, por lo que se determinó nuevamente negociar la venta del gas

ruso a pesar del pacto con los estados unidos.

En cuanto al nuevo orden mundial entre las grandes potencias como son Rusia y China, ratificaron

su cooperación comercial, geopolítica y en seguridad. Esto según declaraciones de sus portavoces

es el resultado de la agresividad de los estados unidos y no detendrá las relaciones comerciales

entre estas dos potencias pese a presiones de los estados unidos. Asimismo, en el grupo donde

están China y Rusia, India, y Brasil, varios países como Arabia Saudita Argelia, Argentina, Egipto,

entre otros, ya han hecho su solicitud formal para ingresar a dicho grupo denominado BRICS, y

como un dato adicional en la lista de países donde han crecido las exportaciones con gran

influencia sobre todo con China, se tienen los 10 países latinoamericanos que más exportan y son:

Republica Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Brasil, y

México.

