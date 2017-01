Los escotes, el rosa y el negro marcan tendencia en los Globos de Oro

Angela Basset llega para la 74 ceremonia anual de los Globos de Oro en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California Los Ángeles.- La alfombra roja de la 74 edición de los Globos de Oro fue testigo de escotes y brillos a granel, mientras el rosa y el negro se coronaron como las opciones predilectas de las celebridades para una tarde soleada en Los Ángeles (California). La estupenda temperatura en la ciudad animó a las estrellas a lucir, en algunos casos, escotes vertiginosos como los de Sofía Vergara, Blake Lively, Jessica Chastain, Kristen Bell, Jessica Biel, Emily Ratajkowski y Mandy Moore, que se sumaron a la tendencia mostrada en los primeros compases por Felicity Huffman, Christine Evangelista, Kathryn Hahn, Lily Collins y Gina Rodríguez. La apuesta de Ratajkowski, una de las más llamativas del evento, combinó dorado y plateado en un atrevido vestido con escote delantero y trasero, además de una amplísima abertura para lucir piernas, en tanto que la colombiana Vergara llamó la atención con un recargado vestido de transparencias y pedrería, dejando poco espacio a la imaginación. Biel, muy acertada con un maquillaje natural y pelo recogido, apostó por un Elie Saab con cinturón y falda en blanco y negro con bordados de flores, mientras que Rodríguez, lució peinado con ondas al agua, optó por un vestido blanco con flecos de pedrería y gran escote en V. Además, Collins triunfó con un Zuhair Murad “divertido y fresco”, en sus propias palabras, con bordados, pedrería y un gran moño que acompañó con pendientes de diamantes, dos grandes anillos y labios en granate. Una de las más elegantes fue Natalie Portman con un Prada vintage de 1910, “al más puro estilo Cenicienta”, indicó la actriz, muy favorecida en un vestido color mostaza con aplicaciones de pedrería que dejaba claro su avanzado estado de gestación. Y otra de las más celebradas fue Drew Barrymore, de blanco con lentejuelas en tonos blancos y grises además de un gran escote en V que acompañó con anillos de diamantes y uñas en granate. Por el tono rosa claro se decantó una encantadora Emma Stone, fascinante en su Valentino con estrellas doradas, escote profundo en V, tirantes cruzados en la espalda y una impresionante gargantilla de diamantes. El rosa también fue la apuesta de Felicity Jones, con detalles en negro y un gran lazo plateado en el cinturón; Carrie Underwood, con un tono rosa palo con transparencias en la espalda y una original pechera que formaba siluetas de rosas, y Angela Bassett, entre otras. Más tradicionales pero igual de vistosas aparecieron de negro Amy Adams, con un Tom Ford palabra de honor de lentejuelas negras, y Evan Rachel Wood con un elegante esmoquin (“quiero demostrar que no hace falta llevar vestido si no quieres”, señaló) homenaje al fallecido David Bowie, que el martes habría cumplido 70 años. Entre los hombres destacó la llegada de Iggy Pop, los jóvenes protagonistas de “Stranger Things” y los inseparables Gael García Bernal y Diego Luna. Previamente, Bernal escribió en Twitter: “Yendo pa los goldengló! Acá @diegoluna_ dejando los frijoles en la lumbre”. Asimismo, Luis Gnecco, el actor que encarna al poeta Pablo Neruda en el filme “Neruda”, nominado al Globo de Oro como mejor cinta extranjera, dijo estar “nervioso” ante la ocasión, pero “muy contento” por el reconocimiento. “Quiero mucho a esta película. Trata sobre la libertad y la creación como construcción de una salida para una persona. Me siento muy orgulloso de haber estado en ella”, indicó el intérprete, quien disfrutó enormemente de “la visión de la vida de Neruda”. “Una persona de izquierdas, comunista, que además era un gozador de la vida. Tuve que sacarme de encima ese prejuicio”, valoró. El director de la cinta, Pablo Larraín, también pasó por la alfombra roja y se disculpó por no hacer declaraciones a agencias de noticias, siguiendo el consejo de su publicista.