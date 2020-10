Los Demócratas México Americanos dicen que sin el voto hispano Biden no gana Dallas, Texas.

Dallas, Texas. Los Demócratas México Americanos que dirige el abogado Roberto Alonzo en el estado de Texas, anuncio que continuara apoyando la candidatura de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, porque considera que es la persona que cuenta con una larga experiencia que adquirió como Senador y como Vicepresidente en la administración de Barack Obama.

“Es un momento histórico que estamos viviendo en el país, donde los Hispanos tienen el poder de cambiar la historia. Del 100% de los votos de Joe Biden, aproximadamente una tercera parte son Hispanos, una tercera parte son votos Afro americanos y otra tercera parte son anglosajones” dijo Roberto Alonzo.

De acuerdo a la encuesta publicada por el Dallas Morning News, Biden tiene una estrecha ventaja sobre Trump en Texas. El ex vicepresidente Joe Biden ha recuperado una estrecha ventaja sobre el presidente Donald Trump en Texas, después de cortejar a más independientes e hispanos, según una encuesta publicada el domingo por The Dallas Morning News y la Universidad de Texas en Tyler.

La ventaja de Biden entre los votantes probables es del 48% al 45%, dentro del margen de error de la encuesta. Además, en una señal de posibles problemas para Texas mientras lidia con la pandemia del coronavirus, menos de la mitad de los votantes registrados en Texas dicen que es probable que se pongan la vacuna COVID-19 cuando esté disponible. Esa es una caída de la primavera pasada, cuando aproximadamente tres cuartas partes estaban dispuestas.

«Texas sigue siendo un desastre debido a las actitudes del público hacia el presidente Trump», dijo el politólogo Mark Owens, quien dirigió la encuesta.

En septiembre, el 32% de los tejanos dijeron que no confiaban en la capacidad de Trump para mantener a las comunidades a salvo de la pandemia de coronavirus, anotó Owens. Hoy, el 44% expresa ese sentimiento. Trump, sin embargo, todavía tiene la ventaja, ya que los candidatos tejanos creen que manejaría mejor la economía.

Biden, que estaba 2 puntos detrás de Trump entre los votantes probables en la encuesta de septiembre de The News y UT-Tyler, se adelantó ligeramente al presidente este mes al expandir su apoyo entre los independientes y obtener una ventaja de más de 3 a 1 entre los hispanos.

El repunte del ex vicepresidente del mes pasado, cuando Trump lideró entre los probables votantes de Texas, 48-46, seguramente impulsará el ánimo ya animado de los demócratas estatales.

“Es importante señalar que los Hispanos son los que van a decidir quién será el presidente en esta votación final del 3 de noviembre del 2020, porque los votantes hispanos serán pieza clave, esta demostrado que los hispanos si salen a votar” concluyo Alonzo.