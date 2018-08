Los Ángeles FC de la MLS y Carlos Vela se quedan sin capitán

Los Ángeles.- (Notimex) Los Ángeles FC de la Major League Soccer de los Estados Unidos, equipo donde milita el internacional delantero mexicano Carlos Vela, anunció este martes el traspaso del defensor belga y capitán del equipo, Laurent Ciman, al Dijon FC de la Ligue 1 de Francia. “Laurent fue parte importante de la historia de LAFC, siempre será recordado por ser el primer capitán del club y por marcar el pri-mer gol en el Estadio Banc of California”, dijo el gerente general del equipo, John Thorrington, en la página oficial del conjunto californiano. Ciman de 33 años, es internacional por la selección de Bélgica, aunque el pasado Mundial de Rusia 2018 no participó con los “Diablos Rojos” si estuvo en la lista de reservas para la Copa del Mundo. Esta temporada había participado en 22 encuentros con el “ejército dorado y oro” de temporada regular de la MLS, y además del “bombardero” Vela y el uruguayo Diego Rossi, era considerado como el jugador franquicia de la novel institución de Los Ángeles. El Dijon, nuevo club de Laurent Ciman, marcha perfecto en la actual temporada de la Ligue 1 de Francia, al ganar los tres partidos que ha disputado, pisándole los talones al líder y actual campeón París Saint-Germain. Aunque el club no anunció quién será el nuevo capitán del equipo californiano, la reciente capitanía de Carlos Vela en el juego de estrellas de la MLS contra la Juventus en junio pasado, lo ponen como el candidato más claro para ocupar el gafete que dejó vacante Laurent Ciman.