López Obrador celebra la creación de la Coordinación de Memoria Histórica

*Beatriz Gutiérrez Müller participará en el Consejo Asesor Honorario.

México.- (Notimex) El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, celebró la creación de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, a fin de rescatar y conservar el acervo cultural y artístico de nuestro país. Destacó la importancia de no olvidar nuestra historia, de contar con archivos, rescatar bibliotecas privadas e, incluso, recuperar “cosas que están en museos de otros países, garantizando su conservación, y actuando con responsabilidad en el tema”. Adelantó que el próximo año, cuando se cumplen 100 años del asesinato de Emiliano Zapata, habrá ceremonias para recordar a este “gran dirigente social y campesino”, y aseguró que el inmueble que ocupa actualmente la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Centro Histórico de la Ciudad de México, podría convertirse en museo del muralismo mexicano. En el acto estuvo presente el empresario Carlos Slim, a quien López Obrador agradeció su presencia y reconoció sus acciones como promotor de creadores y el apoyo que ha brindado a la cultura. Informó que este 20 de noviembre acudiría a colocar una ofrenda en el sitio donde fueron asesinados el presidente Francisco I. Madero, quien es el “apóstol de la democracia”, y el vicepresidente José María Pino Suárez. Durante el evento se anunció que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente electo y escritora, participará en el Consejo Asesor Honorario de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México. En el Archivo General de la Nación, López Obrador explicó que “Beatriz no quiere ser primera dama, lo ha decidido, también respetando a quienes en otros tiempos han actuado con ese papel, respetando a las señoras esposas de los expresidentes, pero son, la verdad, otros tiempos”. Agregó que Gutiérrez Müller se dedica a la investigación y a la literatura, “entonces, me pidió que se le respetara su espacio, a que siguiera haciendo lo mismo y llegamos a ese acuerdo con el compromiso de que sí va a ayudar en este programa para mantener siempre nuestra memoria histórica”. Expresó su agradecimiento a Gutiérrez Müller, y a quien será coordinador del programa, Eduardo Villegas, quien tendrá su oficina en Palacio Nacional, y pidió a las dependencias federales brindar todo el apoyo a este programa que contribuye a recuperar la memoria histórica. Gutiérrez Müller puntualizó: “Hoy pueden enterarse a detalle en qué tarea específica pondré mi grano de arena para lograr la cuarta transformación de la vida pública de México”. La también historiadora detalló que este consejo que integran personalidades como Cristina Barros, Horacio Franco y Elena Poniatowska, entre otros, será un consejo asesor externo y honorario, “que de manera gratuita y voluntaria cooperará en la custodia de nuestra riqueza cultural; es donde pongo mi aportación como esposa del futuro presidente de México”. Señaló que lo hace “con amor y esmero, con estos sentimientos he dedicado una buena parte de mi vida a buscar letras pasadas y tratar de colocarlas en su correcto sitial”. Explicó que “la memoria se asemeja a un ojo gigante que todo lo ve, no hay ningún hecho que no pase por su inacabable percepción; la memoria también se parece a un espejo, ahí se miran la imagen de las cosas vivientes y de las cosas muertas, si nos asomamos, nos reflejamos y detrás de nosotros advertimos la presencia de todos los que nos antecedieron hasta llegar al lugar y momento que ocupamos hoy”. En el acto en el que también estuvo presente la próxima secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, el coordinador del programa, Eduardo Villegas, explicó que ésta es una iniciativa en la que se crea una Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México que busca orientar los esfuerzos del Ejecutivo federal hacia el conocimiento de lo que nos ha dado cuerpo como nación. Resaltó que bajo el cumplimiento de la ley y con la suma de voluntades y esfuerzos, esta coordinación será un instrumento de apoyo para “reafirmar la dignidad como integrantes de este gran país”