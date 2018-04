Lone Star Park anuncia la nueva temporada 2018

ENTRETENIMIENTO PARA TODA LA FAMILIA A PARTIR DEL 19 DE ABRIL

El Lone Star Park se prepara para iniciar su temporada de Pura Sangre de 2018 llena del tipo de acción de carreras que los entusiastas de los caballos en todo el norte de Texas han llegado a amar. Durante su 22da temporada, programada del 19 de abril al 22 de julio, Lone Star Park ofrecerá experiencias emocionantes y divertidas desde el ‘Extreme Racing’ de camellos y avestruces hasta una celebración en el día del Derby de Kentucky pasando por una divertida jornada canina durante Lone Star Bark hasta un saludo patriótico el 4 de Julio. Este año, la temporada de carreras de Pura Sangre abre con la nueva “Texas Bluebonnet Stakes”, rindiendo homenaje a nuestra flor estatal, y con la presentación del temerario cómico Bello Nock, visto recientemente en “America’s Got Talent”, quien intentará una hazaña que no se ha visto desde que apareció en el exitoso programa de televisión. Todo el entretenimiento y numerosos obsequios complementan la acción de carreras de caballos para vivir un rato divertido y asequible que no podrá olvidarse tan fácil.

Las actividades para la Temporada de Pura Sangre en Lone Star Park incluyen: ¡TOTALMENTE NUEVO! Texas Bluebonnet Stakes, Jueves 19 de abril. Con la llegada de la primavera, las carreras de caballos en vivo empiezan a las 6:35 p.m., con la estelar de $50,000 “Texas Bluebonnet Stakes”, para criados en Texas, de 3 años y más en 6 ½ furlongs de distancia. Celebrando la Flor del Estado de Texas, las puertas abren temprano a las 4:30 p.m. con la ceremonia de apertura aproximadamente a las 5:45 p.m. El parque estará adornado con la querida flor silvestre azul, una gran oportunidad para que las familias compartan sus fotos de la Bluebonnet mientras disfrutan de las majestuosas carreras equinas.

¡2do DÍA AGREGADO! Extreme Racing – Sábado, 28 y Domingo 29 de abril Por demanda popular, Lone Star Park agrega un día más del exitoso ‘Extreme Racing’, que incluye carreras de camellos, avestruces y cebras. Estas carreras de animales exóticos se celebrarán en la pista principal entre las carreras de Pura Sangre programadas regularmente. La noche también incluye un Parque Familiar en el césped, con “brincolines” y un zoológico interactivo. Día del Derby de Kentucky – Sábado 25 de mayo Vea, apueste y gane en la 144ª edición de la transmisión simultánea del Kentucky Derby en vivo desde Churchill Downs. ¡Además del evento de transmisión simultánea, Lone Star Park celebrará el concurso ‘Kentucky Derby Best Hat’ con jueces famosos para tener la oportunidad de ganar múltiples premios! Un (1) ganador en cada una de nuestras categorías, “Más Elegante” y “Más Creativo”, recibirá $ 500, con tres (3) ganadores adicionales que recibirán el paquete “Un Día en las Carreras” como Mención de Honor. Este evento también incluirá un parque de diversión familiar en el jardín con “brincolines” y un zoológico de mascotas. Steve Sexton Mile – Domingo 6 de mayo El Domingo 6 de mayo se celebra la carrera Grado 3, de $200,000 “Steve Sexton Mile”. Anteriormente conocida como la Texas Mile, ahora lleva el nombre del fallecido Steve Sexton, quien fungió como Vicepresidente del Lone Star Park, entre otros cargos. Con su familia en asistencia, también incluirá las apuestas anticipadas el 5 de mayo, un Late Pick 4 de $50,000 garantizados, música en vivo, celebrando el legado de Sexton y recaudando fondos para la Fundación Steven P. Sexton, que ayuda a los desfavorecidos con asistencia financiera universitaria. Lone Star Bark – Sábado 12 de mayo La 4ta edición del “Lone Star Bark” incluye carreras de perros con premios en efectivo, puestos de vendedores de mascotas, adopciones en el lugar con el Prairie Paws Adoption Center y regalos para cada perro que asista. ¡Se divertirá mucho! Día de Preakness Stakes – Sábado 19 de mayo ¡Capture toda la acción con la joya central de la Triple Corona! La edición 143 de Preakness Stakes se transmitirá en vivo de forma simultánea desde Pimlico en Baltimore, Maryland. Entérese si el ganador del Kentucky Derby de este año seguirá en busca de la Triple Corona . ¡NUEVO! Comediante Nock Bello – Sábado 2 y domingo 3 de junio Bello Nock, cuyo icónico cabello naranja, esmoking holgado y su carácter osado y temerario fueron vistos en America’s Got Talent de NBC, intentará dispararse desde un cañón sobre un helicóptero con sus cuchillas girando. Esta hazaña no se ha intentado desde que Bello hizo esta presentación en vivo en el conocido programa de talento. ¡Gran diversión familiar! Día de Belmont Stakes – Sábado 9 de junio ¡No querrá perder la oportunidad de ver, apostar y ganar en la edición 150 de Belmont Stakes, transmitido en vivo, en simultáneo desde Belmont Park! Podría ser testigo de nueva historia si la Triple Corona está en juego.

Lone Stars & Stripes Fireworks Celebration – Martes 3 y Miércoles 4 de julio El martes 3 y el miércoles 4 de julio el Lone Star Park tendrá dos noches espectaculares de fuegos artificiales después de las carreras. Además, podrá disfrutar de entretenimiento adicional para toda la familia con música en vivo y nuestro parque familiar expandido. También, todos los miembros del ejército recibirán una (1) admisión general gratuita al presentar una ID militar válida. Descuentos de Domingo ¡NUEVO! Día de Descuento Familiar – A partir de las 2:35 p.m., este día centrado en la familia incluye ahorros en hot dogs de $1, palomitas de maíz y refrescos, además de la oportunidad para que los amantes de los caballos vean de cerca a un pura sangre retirado en el área de ensillamiento. Los niños podrán aprender más sobre la emoción y la maravilla de uno de los animales más queridos del mundo, y cómo Lone Star Park se enorgullece de acercar a los animales con la gente. Descuento para Adultos Mayores – Cada adulto mayor, de 62 años o más, recibirá una (1) admisión general gratuita con una ID. Descuento Militarilitar – Todo el personal militar recibirá una (1) entrada general gratuita con una ID militar válida. Descuento de Lata de Pepsi– Trae cualquier lata de Pepsi y recibe una (1) entrada general gratuita y una (1) Pepsi grande gratis. Fiesta en el Parque: Disfrute de emocionantes carreras y música en vivo con especiales de $2 en bebidas desde las 7 p.m. a las 10 p.m. en la Fiesta en el Parque en el ‘Courtyard of Champions’ los viernes por la noche durante la temporada. Las entradas para la temporada Pura Sangre 2018 saldrán a la venta el 19 de marzo. Los precios van desde $ 5 a $ 27. Los niños menores de tres años entran sin pagar. Se pueden aplicar restricciones, exclusiones y cargos adicionales. Los niños menores de 18 años deben estar acompañados por un padre. Para obtener más información, visita LoneStarPark. com o llama al (800) 795-RACE (7223). Se pueden aplicar restricciones, exclusiones y cargos adicionales. Lone Star Park está ubicado en 1000 Lone Star Parkway, Grand Prairie, Texas 75050. ¡Síguenos en las redes sociales! Facebook.com/LoneStarPark, #LoneStarPark Twitter.com/lonestarpark, #LoneStarPark Instagram.com/lonestarpark, #LoneStarPark