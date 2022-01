Llegan Cowboys en buena forma A Playoffs

El entrenador de los Cowboys, Mike McCarthy, está convencido de que viven su mejor momento, para enfrentar al que ha sido uno de sus rivales clásicos en la postemporada, San Francisco. Los Cowboys tiene mínimas lesiones y esperan librar el protocolo de Covid sin mayores problemas para enfrentar a los 49ers en su AT&T Stadium con la esperanza verlo vestido de blanco por completo. El esquinero Anthony Brown fue ya el primero dado de alta, de los cuatro jugadores que los Cowboys tuvieron en el protocolo de Covid el fin de semana pasado. McCarthy espera que Micah Parsons y Tyron Smith estén listos a más tardar el jueves, salvo el safety Jayron Kearse…

El linebacker Keanu Neal regresó con molestias en hombro y brazo. Esperan que practique aunque sea limitado el miércoles. «Estamos en muy buena forma, desde el punto de vista de la salud esta semana», dijo McCarthy. Los 49ers tendrán enfrente un equipo que sufrió poco desgaste para arrollar a los Eagles en su último partido de temporada regular, que coronó un cierre con más de 50 puntos en dos de sus tres presentaciones más recientes, y que está clasificado hace par de semanas. En cambio, los 49ers tuvieron que orquestar una épica remontada contra los Rams en Los Ángeles para conseguir su boleto a playoffs.

«Es un muy buen equipo de futbol, que ha jugado extremadamente bien las últimas semanas», reconoció McCarthy. «Ganaron siete de sus últimos nueve partidos y eso no es fácil. Vamos a tener que trabajar y enfocarnos en cada detalle». Los Cowboys tampoco es que se queden atrás. El miércoles, cuando comiencen sus entrenamientos formales, van a presentarse con cinco victorias en sus anteriores seis juegos; con un equipo que anotó con 22 jugadores diferentes; algo que jamás había sucedido en la NFL, así como quarterback con más de 4 mil yardas por pase, corredor y receptor con más de mil, linebacker con más de 10 capturas y un esquinero con 11 intercepciones; algo que también es inédito en la historia de la liga. «Los Cowboys son un equipo completo, bien entrenado y estará en su casa», dijo el entrenador de los 49ers, Kyle Shanahan. «Han sido consistentes casi toda la temporada, su ofensiva anota muchos puntos y su defensa es rápida con capacidad de recuperar balones». Los aficionados de Cowboys y 49ers vivirán una semana nostálgica, con el recuerdo de legendarios enfrentamientos en postemporada, incluidos cuatro en juegos de campeonato, a partir de 1981, cuando llegó «The Catch», en el que con segundos un pase de Joe Montana a Dwight Clark eliminó a los Cowboys de Danny White y Everson Walls. También se acordarán de las tres finales de conferencia en los noventas, de las que las primeras dos fueron para los Cowboys, que coronaron esos años con campeonato de Súper Bowl. Ha pasado más de un cuarto de siglo desde entonces. Los Cowboys están en urgencia de acercarse al Súper Bowl que desconocen desde la temporada 1995. Pero el entrenador McCarthy rechazó que eso traiga más presión. Por el contrario, dijo que debe atraer motivación para enfocarse en el trabajo diario y pensar en aprovechar la oportunidad de estar en postemporada, a donde es cada vez más difícil llegar en la NFL actual, porque muchas situaciones deben coincidir, incluyendo nivel de juego y salud. Los Cowboys espera que buena parte de sus jugadores extremen precauciones contra el virus y que incluso se aíslen de manera voluntaria, aprovechando la facilidad de tener un hotel a su disposición dentro de su complejo de entrenamiento, The Star. /DALLAS NEWS OFFICIAL