Lisardo deja el programa ‘Hoy’

El conductor Lisardo se despidió de una manera muy emotiva del programa “Hoy”. México.- El pasado lunes 2 de enero, el actor Lisardo dio a conocer ante las cámaras de Hoy su salida de este programa para poder dedicarse a otros proyectos profesionales este 2017, los cuales podrían incluir una nueva telenovela. “Cada uno me ha enseñado una cosa diferente. Los amo muchísimo. Sé el trabajo que hacen aquí, me han demostrado que son unos profesionales increíbles, me han enseñado más cosas en un año de lo que he aprendido en la televisión en más de 15 años que llevo trabajando en ella”, reveló Lisardo durante la transmisión de este show matutino. El también cantante aseguró que está muy contento de haber trabajado en ese show y que espera seguir viéndolos, ya que ha entablado una gran amistad con sus ex compañeros de trabajo. Momentos después, Galilea aprovechó para presentar el regreso de Paul Stanley a Hoy, quien casi besa en la boca a Lisardo. “A todos los compañeros gracias por su cariño, voy a estar con ustedes y me tienen que aguantar”, relató Paul. R e c o r d e m o s que hace unos días el programa Hoy se convirtió en tendencia al revelar un clip en el que Galilea Montijo se tropieza momentos después de hacer una maldad a sus compañeros de esta emisión.