Lionel Messi y la importancia de vencer a México “no encontrábamos los espacios”

Reconciliarse con el triunfo y la afición era vital para Lionel Messi y Argentina, pues el traspié ante Arabia en su debut los obligaba a vencer a México para tener mejor posición y aspiraciones de seguir con vida en el torneo, por lo que la joya del PSG y una de las estrellas de Qatar 2022, tuvo una bocanada de aire puro al conseguir el triunfo. Lionel Messi atendió en conferencia de prensa ante la obsesión en la zona mixta, por lo que con más orden atendió a todos en una sala para comenzar a expresar su verdad sobre el valioso triunfo sobre México.“Lo vivimos con mucha bronca desde el caer con Arabia, iniciar el Mundial perdiendo, la verdad no lo esperábamos, fueron días largos, teníamos las ganas de volver a cambiar la situación en un duelo al límite, si no ganábamos no estábamos, si ganábamos dependíamos de nosotros mismos, pudimos obtener la victoria y fue un descargo para el equipo, da alegría y tranquilidad”.

Respetuoso con México, contó que el esquema presentado por Gerardo Martino los desesperó en el primer tiempo porque “no encontrábamos los espacios, no estábamos jugando bien”.

Aunque en la segunda parte, “hicimos el gol, volvimos a ser lo que hace mucho tiempo somos, tuvimos espacios entre líneas, encontramos pelotas más cerca del área, hicimos nuestro juego, teníamos la necesidad de ganar un juego de esta manera y da tranquilidad de todo, volver a empezar, a ser lo somos desde hace tiempo”, recalcó un ovacionado Lionel Messi por la prensa internacional.