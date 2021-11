Liguilla 2021 I Así se jugarán los cuartos de final: América vs Pumas y Atlas vs Monterrey

Entre los partidos más destacados se encuentran América vs Pumas, denominado por los fanáticos como el «Clásico Capitalino».Este domingo 21 de noviembre llegó a su fin la fase de repechaje del torneo Grita 2021 y quedaron definidos los partidos de Cuartos de Final de la Liguilla.

Cabe señalar que, previo a la reclasificación, equipos como América, Atlas, León y Tigres consiguieron su boleto directo a la fase final por su posición en la tabla.

Por otro lado, este fin de semana se realizaron los partidos de Santos vs Atlético San Luis, Puebla vs Chivas, Toluca vs Pumas y Cruz Azul vs Monterrey. Dejando como saldo los siguientes resultados: Los Guerreros vencieron al San Luis con un marcador de (2-0) y Puebla dio la campana al vencer al Guadalajara en la tanda de penales con un marcador de (6-5).

En el segundo día de acciones los Pumas se metieron al Estadio Nemesio Diez para jugarse la vida contra los Diablos Rojos del Toluca. Al final, los universitarios doblegaron a los locales con un marcador (2-1).

De igual forma, los Rayados de Monterrey, dirigidos por Javier Aguirre, viajaron a la Ciudad de México para golear al vigente Campeón Cruz Azul con un marcador de (1-4).