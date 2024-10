Líderes latinos repudian plan de deportación de Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros

Dirigentes de las principales organizaciones latinas de Estados Unidos expresaron su rechazo a la ‘Operación Aurora‘, presentada por el expresidente (2017-2021) y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, en esa ciudad de Colorado, en la que dijo que apelará a la Ley de Enemigos Extranjeros para su plan de deportaciones masivas. En una conferencia virtual, los activistas tacharon de una “agenda extremista” la nueva amenaza de Trump. “En nuestra historia, la Ley de Enemigos Extranjeros solo ha sido invocada tres veces: la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial”, se lamentó María Teresa Kumar, cofundadora y presidente de Voto Latino. “Esto es una estrategia que parece sacada directamente de un manual autoritario y que amenaza con abrir un nuevo y terrible capítulo para nuestra nación”, agregó.

Argumentando una supuesta presencia masiva en Aurora de miembros del grupo criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua, que han desmentido las autoridades de esta segunda ciudad más populosa en Colorado y la más diversa en la zona de las Montañas Rocosas, Trump evocó dicha ley aprobada hace 226 años.

Amenazó de nuevo con llevar a cabo “la mayor deportación en la historia de este país” si resulta electo, sin hacer una clara distinción entre inmigrantes legales o indocumentados, o ciudadanos, y apelando al uso de fuerzas militares para cumplir con ese propósito.

Propuesta “peligrosa”

Los grupos rechazaron de nuevo la propuesta de deportación masiva presentada por Trump, advirtiendo sobre las “devastadoras” y “peligrosas” consecuencias actuales y futuras de esa retórica para todo el país.

En la rueda de prensa, representantes de Voto Latino, UnidosUS Action Fund, Mi Familia Vota, Latino Victory Project y America’s Voice denunciaron el “plan de odio” impulsado por Trump. Dijeron que transforma a migrantes y ciudadanos latinos y de otras minorías en “extranjeros enemigos“. “Ahora Trump quiere desatar una nueva guerra contra nuestro país con detenciones masivas que superan con creces las 120 mil personas de ascendencia japonesa que fueron detenidas durante la Segunda Guerra Mundial. No debemos permitir que esto suceda. Debemos asegurarnos de que todos los estadounidenses sepan que existe un claro peligro presente para millones de familias”, agregó.

Kumar enfatizó que ni la movilización de 3.5 millones de personas relacionadas con Voto Latino ni conferencias de prensa como la de este jueves resultan suficientes para “derrotar a Trump y sus políticas extremistas”, sosteniendo que solo “informar sobre el peligro de la esencia misma de Estados Unidos multicultural” derrotaría al expresidente en las próximas elecciones. Janet Murguía, presidente de UnidosUS Action Fund, declaró que “cuando pensábamos que las cosas no podían empeorar, ahora hemos visto hasta qué punto ha llegado la campaña de Trump en esta elección al mentir descaradamente, demonizar y culpar falsamente a los inmigrantes de todos los males”.

La dirigente aseveró que estas elecciones son “las más feas y desalentadoras de mi vida” debido a las mentiras que se están contando, se cuentan otra vez y se defienden”, como que los haitianos se comen a sus mascotas en Springfield, Ohio. Y aunque esas mentiras han sido ampliamente desacreditadas, “ponen en peligro la seguridad y la vida de los migrantes”.

“(Los hispanos) somos 65 millones de estadounidenses. Representamos el 20 por ciento de la población del país. Siempre recordaremos lo que se ha dicho y hecho. Nuestra comunidad no va a permitir que Trump nos convierta en extranjeros en nuestra propia tierra”, aseguró Murguía.

Democracia bajo ataque

Héctor Sánchez Barba, presidente y director ejecutivo de Mi Familia Vota, indicó que “la democracia está bajo ataque” y que “es muy importante que haya una “comprensión clara” de esa situación para que, como en el pasado, se movilicen a nivel nacional las organizaciones a favor de los derechos civiles, laborales y de las mujeres. ‘A Trump no le importan Aurora ni Colorado’

“La estrategia de Trump para generar miedo es tan peligrosa como deshonesta”, afirmó Gladis Ibarra, codirectora ejecutiva de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado en declaraciones escritas enviadas a EFE. “A él no le importan Aurora ni Colorado. Nos está utilizando como peones políticos para impulsar una agenda racista que pinta a toda nuestra comunidad de una mala manera. No caeremos en la trampa. Los migrantes son nuestros maestros, nuestros vecinos, nuestros padres y nuestros hijos”, indicó.