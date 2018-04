Libro revela pasado “oscuro” de Meghan

“Meghan: A Hollywood Princess”, escrito por Andrew Morton, describe la forma cruel en la que terminó la actriz su matrimonio con Trevor Engelson. A u n a s c u a n t a s semanas de su boda con el príncipe Harry, se han hecho públicos algunos detalles del primer matrimonio de Meghan Markle y Trevor Engelson. Como muchos ya sabemos, dicha unión tuvo una efímera duración de dos años; pasado ese tiempo, la relación terminó de forma abrupta. ¿A qué nos referimos con “abrupta”? Según se publica en el libro “Meghan: A Hollywood Princess”, escrito por Andrew Morton, biógrafo de la princesa Diana, Markle, en vez de regresar en persona el anillo de compromiso y el de la boda, prefirió enviarlos por correo a su examado. Esta es una de las revelaciones escritas en este libro, del que la revista The Time difundió un fragmento del pasado de la actriz de la serie Suits. Meghan estuvo casada dos años con el productor de cine Trevor Engelson, quien la apoyó en su carrera como actriz y para que ingresara a la serie que la lanzó a la fama, pero, de acuerdo con el libro, una vez que lo consiguió, las cosas cambiaron de forma radical. Estos detalles podrían ser de los secretos mejor guardados por Markle, quien el 19 de mayo se convertirá en esposa del príncipe Harry. De acuerdo con el libro, que saldrá publicado el próximo 12 de abril, ella filmaba la serie en Toronto, por lo que se independizó de su esposo, hizo nuevos amigos y se olvidó de la vida que tenía en Los Ángeles. Tiempo después, cuando trabajaba en la segunda temporada y, sin previo aviso, comunicó a Trevor su intención de divorciarse. Parece que ni siquiera dio oportunidad de ver si su relación tenía salvación. Fue así que acabó su matrimonio y “Trevor pasó de acariciar a Meghan a sentirse como si fuera un trozo de algo pegado a la suela de su zapato”, asegura el autor, quien buscó al productor para conocer su versión. “Tengo CERO que decir de ella”, respondió Trevor Engelson. De acuerdo con Infobae, muy pocos conocían en profundidad el motivo que la llevó a poner fin a sus dos años de matrimonio con su primer esposo. “Sólo una persona podía investigar en profundidad las causas y lo consiguió. Esa persona es nada menos que quien mejor conoce los recovecos de la familia real británica. Más específicamente, los secretos de Lady Di, quien hubiera sido la suegra de Markle”, señala la publicación. Según el mismo medio, Engelson quedó devastado por la decisión de Markle. No entendía qué había ocurrido, ya que pensaba que, a pesar de la distancia, las cosas marchaban y que finalmente se reencontrarían. No fue la única situación que Morton describe y refiere que cuando todavía estaban juntos y ella se mudó a Canadá, un simple gesto “doméstico” también cayó como una bomba en la dignidad de Engelson. Meghan decidió llevarse una multiprocesadora para cocinar. Fue una acción que impactó al productor y que le hizo sospechar lo peor. Pues “ella tomó su utensilio de cocina favorito de su hogar de West Hollywood y lo llevó consigo a Toronto, donde se radicó. Lo llevó en el asiento trasero de su automóvil”. Meghan ya tenía independencia económica y era famosa. Ya no necesitaba del productor, según la biografía despiadada del autor inglés, detalló Infobae. Los amigos de la exactriz en Los Ángeles también han relatado que ella ya no tiene tiempo para verlos y que cancela sus citas a último momento y espera que ellos acomoden sus agendas a la suya. Según el mismo libro, Meghan Markle es una mujer con determinación que de adolescente sentía admiración por la fallecida Princesa de Gales y quiere ser una “Diana 2 y para ello se preparó toda la vida”. Andrew Morton, famoso por haber escrito “Diana: su verdadera historia”, escribe en “Meghan: A Hollywood Princess” que la prometida del príncipe Harry veía a la que hubiera sido su suegra, como un “modelo a seguir” y sentía mucha intriga por el trabajo humanitario de Diana de Gales. “Ella siempre estaba fascinada por la Familia Real. Ella quiere ser una princesa Diana 2”, relató Ninaki Priddy, una amiga de Meghan Markle de la infancia al autor, según publica The Sunday Times. Entre otras cosas, Morton cuenta que antes de conocer a la reina Isabel II, Markle practicó tomar el té en un establecimiento de los suburbios de Los Ángeles conocido como Rose Tree Cottage, que sirve el tradicional “té de la tarde”, compuesto por bocadillos de pepino y “scones” (bollos ingleses).