LIBERTAD O LIBERTINAJE

En mi tiempo de universitario estaba en el parque esperando a mi novia. De repente, cuando me di cuenta ya tenía compañía en la banca del parque. Esta persona muy caballerosa me preguntó si me molestaba su presencia. -Claro que no, es un lugar público- le contesté. Pasaron unos minutos y me empezó hacer platica. -¿Te gusta el clima?- -Me gusta más cuando está fresco- recuerdo que le contesté sin poner mucha atención a la persona. -¿Estas esperando a alguien? -A mi novia- respondí. -¿Te gusta la feria?- En Cd. Victoria era tiempo de La Feria. -No realmente, no me gusta estar en donde hay mucha gente- -¿Que vas a hacer si no sale tu novia?- -Tiene que salir… esta trabajando, no creo que se quede ahí toda la noche- -Y después de que salgas con ella… ¿que vas a hacer? -Estudiar- -¿No te das tiempo para ti? -Claro que si… por eso estoy aquí para estar con mi novia y luego ir a estudiar- -No me refiero a eso- Lo miro y me quedo pensado a que carajos podría estar refiriendo. -No entiendo- -Tienes que tener tiempo para ti. Empezaba a molestarme la platica… aparte que se había acercado mas. -No sé a que se refiere- -No todo es estudio y mujeres… tienes que buscar otras maneras de estar contigo mismo- Se me hacía mucha filosofía para la conversación.

Cuando menos acordé ya estaba mas cercas de mi… y esto me estaba

molestando mas todavía.

-¿Sabes? Me estoy quedando en este hotel que esta enfrente… tengo

unas botellas de vino que me gustaría que las probaras-

-Gracias, pero no tomo-

-¿Ves lo que te digo?

-Nunca he tomado y no lo voy a hacer ahora- me estaba fastidiando

en serio.

-Siempre hay una primera vez, y creo que esta noche “podría ser tu

noche”-

-Gracias… pero no-

Lo que colmó el plato fue cuando me quiso tomar la mano.

-Un momento… ¿por quien me estas tomando?-

(le hablé de tu)

-Tienes que experimentar para saber si te gusta o no-

-Por favor, retírate, no quiero seguir platicando-

-Porque te molestas si no te estoy haciendo nada-

Me pare y le advertí…

-Si sigues no voy a responder de mi-

-No tienes que ser agresivo… no te he gritado no te he faltado el

respeto. Soy una persona civilizada que lo único que hago es hacer lo

que me gusta. Tengo la libertad de hacer lo que se me antoja porque

así soy… libre. Sin embargo, tú tienes miedo a probar cosas

diferentes… esa es la diferencia. Yo tengo la libertad de hacer lo que

quiera y tu… tu tienes miedo. No tienes esa libertad de hacer algo

diferente… porque aparte de que no tienes libertad tienes miedo…

mucho miedo. Lo puedo ver en tus ojos y en tu hablar.

No sé que cosas mas me dijo. Me sobraban ganas de darle de trancazos.

Había entendido el mensaje que me estaba enviando y ganas me daban

de darle de patadas…

(era mi primera platica con un homosexual).

Gracias a Dios que mi novia salió y no hubo necesidad de hacer nada.

Cuando estaba caminando me grito…