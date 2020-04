Levantan cuarentena en Wuhan tras 76 días de bloqueo

Wuhan, China.- Tras 76 días de cuarentena por el COVID-19, autoridades de Wuhan permitieron la salida de la ciudad por carreteras, en trenes y aviones. Luego de 76 días de aislamiento por el COVID-19, Wuhan, China -origen de la pandemia-, levantó este miércoles (hora local) la prohibición de salir de la ciudad.

En punto de las 00:01 h se levantaron 75 puestos de control implementados para controlar los flujos de salida de la ciudad y reanudar el paso de vehículos. Algunos vehículos hicieron fila para salir de Wuhan desde el martes, pues muchos no eran ciudadanos y se habían quedado atrapados en la urbe sin residir allí. Asimismo, a las 00:24 h se abrió la estación Wuchang de tren y a las 00:50 h más de 440 pasajeros partieron hacia la ciudad Guangzhou. Pese al reinicio de traslados vía férrea, solo 230 trenes bala retomarán sus viajes, “porque los riesgos de la pandemia todavía existen” y la enfermedad no ha retrocedido por completo. Todos los trenes serán desinfectados constantemente. A las 07:24 h partió el primer vuelo hacia la provincia de Hainan del sur de China, desde el Aeropuerto Internacional de Tianhe.

Por ahora se mantendrán las restricciones de entrada a los complejos residenciales, en cuyas puertas se harán controles de temperatura, y se seguirá exigiendo el uso de mascarillas a los ciudadanos.

En los centros comerciales, supermercados o parques que reabran sus puertas, se deberá limitar la afluencia de visitantes, mientras que no se permitirá todavía la reapertura de los colegios. No obstante, las autoridades municipales han pedido a los residentes que no salgan de la ciudad ni de la provincia de Hubei -de la que Wuhan es capital- salvo que sea necesario.

Según un comunicado citado por los medios públicos, si una persona que quiere salir de Wuhan no obtiene un código QR que certifique su estado de salud y la ausencia de contacto con infectados, no podría hacerlo.