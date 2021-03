LES SIGUE DANDO DE COMER

Asunto: Hay que reunirnos pronto.

Un grupo de amigos cuarentones deciden reunirse para cenar.

Finalmente decidieron reunirse en el restaurant “Vista al Mar”… porque ahí había unas meseras que tenían un busto que llamaba mucho la atención… y mas porque usaban unas camisetas pegaditas.

Diez años mas tarde (a los 50) se reunieron una vez mas para decidir donde cenarían y escogieron el restaurant… “Vista al Mar” porque la comida era especial, baja en grasas y porque tenían una colección de vinos muy selectos.

Cuando tenían 60 años una vez mas se reunieron para ver en donde cenarían… y se decidieron una vez mas por “Vista al Mar”… porque era un lugar muy tranquilo y silencioso con una bella vista al mar.

Años mas tarde (cuando tenían70 años) se reunieron una vez mas para decidir en donde cenarían y escogieron… “Vista al Mar” porque… tenía acceso a las sillas de rueda y ademas tenía ascensor.

Diez años mas tarde (a los 80) se reunen una vez mas para decidir donde cenarían… y se decidieron por “Vista al Mar”… porque nunca habían ido a ese restaurant y lo querían conocer… casos de la vida real.

El inmunólogo Anthony Fauci acaba de anunciar que el expresidente Trump debe de decirle a sus seguidores que se vacunen… ¿perdón?

No puedo creer esta declaración del Dr. Fauci.

No lo puedo creer por la simple razón de que no son niños chiquitos los seguidores del expresidente Trump.

¿Cree que solo están esperando los seguidores del ex que diga lo que tienen que hacer? No pos gauo.

Al rato que nos diga que refresco tomar, que restaurante de comida rápida nos recomienda. Que nos diga cuando debemos de salir de vacaciones, que nos diga que ropa debemos de ponernos. Que nos diga también que música oír, que ejercicios debemos de hacer, que nos diga por cual político votar… en fin.

¿Quién se ha creído Fauci que son los seguidores de Trump?

Ya me imagino todos los seguidores de Trump esperando que bebida toma el ex para que ellos también tomarla.

Es eso exactamente lo que distingue a un verdadero líder… dejar que el libre albedrio que Dios nos ha dado lo que nos haga hacer o decidir lo que debemos de hacer. No esperar a ver que se le ocurre a Trump para poder o no hacerlo.

Nos quieren manejar a su antojo. No porque un político, jugador, actor, cantante tome Pepsi eso quiere decir que yo también lo haga no no no no. Tal vez me vea como un irresponsable, sabiendo la “gran mortalidad” que tiene el coronavirus; que se ponga la vacuna quien quiera ponérsela.

Cuando tienes un año de edad… lo importante es estar vivo.

Cuando tienes 10 años de edad… lo importante es ir bien en la escuela.

Cuando se tiene 20… lo importante es ejercitar el sexo.

Cuando se tiene 30… lo importante es haber hallado un buen trabajo.

Cuando se tiene 40… lo importante es el ejercicio para verse en forma.

Cuando se tiene 50… lo importante que no te haga daño lo que comes

Cuando se tiene 60… lo importante es estar “activo” sexualmente

Cuando se tiene 70… lo importante es contar con un buen seguro.

Cuando se tiene 80… lo importante es no tener problemas con el alemán.

Cuando se tiene 90… lo importante es poder moverte.

Cuando se tiene 100… lo más importante es estar vivo.

Si me encuentro con usted y le digo… “se ve muy mal”, sin que usted me haya preguntado –“como me veo”- ¿usted como reaccionaría?

Lo mas seguro que por lo menos me diría ¿Y?… ¿quién te preguntó? Esa sería una respuesta, respetuosa ¿no?

Claro que podría ser más explicito diciéndome (*&^%$@@#$%^&*… mínimo.

Me da risa porque los anti Trump, se burlan de los seguidores del expresidente, porque dicen que se mira muy bien últimamente. Los que no quieren a Trump dicen que se mira fatal, acabado y no se cuantas cosas mas.

Mi pregunta… ¿tienen que mencionar a Trump para poder seguir comiendo?

Y es que al parecer el presidente Biden no les da noticias y pues no venden las televisoras y pues al no vender no hay dinero. Así que el remedio es acudir a Trump para tener algo que sacar en televisión y así poder vender.

Pobrecitos los de la televisión. Necesitan a Trump tanto así que tienen que mencionar que el peinado no le va bien, que se ve muy quemado, que no esta usando la crema adecuada, que no usa el cepillo de dientes correcto. Tan así están esta gente que dice que Trump

Uno se atrevió a decir que, pareciera que Trump trabaja de recepcionista; y todo porque se toma fotos con todas las personas que se lo piden… ¿en serio? ¡Que barbaros! “hasta lo que no se comen les hace daño”

