Leo Messi, lesionado: el primer diagnóstico fue una pesadilla

El mundo del fútbol se ha detenido. Lionel Messi ha tenido que ser sustituido en el minuto 26 del partido de la 9ª jornada de LaLiga ante el Sevilla y ya se le han realizado las primeras pruebas a pie de césped inmovilizándole el brazo. Aunque las primeras exploraciones médicas realizadas sobre el terreno de juego, indicaban que Messi podría tener una “hiperextensión en el codo derecho”, el diagnóstico se hizo peor con las horas: al final, se quedará afuera del Clásico y lejos de los campos de juego al menos por tres semanas. Las primeras exploraciones médicas, realizadas sobre el terreno de juego, eran optimistas y apuntaban a una “hiperextensión en el codo derecho”. Sin embargo, las pruebas posteriores revelaron una dolencia más grave que obligará a Messi a no jugar ante el Inter en la Champions League y ante Real Madrid, Rayo Vallecano y Betis en LaLiga y la Cultural Leonesa en la Copa del Rey. Las Alternativas a Messi La lesión de Leo Messi obliga a Ernesto Valverde a preparar los duelos frente al Inter de Milán y el Real Madrid sin su jugador más determinante. Desde la victoria en Wembley el técnico parecía haber dado con la tecla, pero la ausencia del argentino le obligará a retocar el equipo en la semana más complicada. El sábado ante el Sevilla Valverde optó por Ousmane Dembélé como relevo de Messi. A priori, apostar por el francés es la respuesta más lógica y la opción más probable a día de hoy, y más teniendo en cuenta que el partido se juega en casa. Dembélé fue titular en todos los partidos hasta la visita a Wembley y hasta ese día el técnico había mostrado una confianza plena en el delantero galo. La lesión en el codo de Leo Messi fue una torcedura de lado derecho y fue sustituido por Dembélé. Apostar por Dembélé supone no tocar el sistema, mantener el 4-3-3 con Arthur en medio y Coutinho como falso extremo por la izquierda. En principio parece la solución menos traumática, aunque la suplencia del francés en los últimos partidos y su floja actuación ante el Sevilla le puede costar el puesto. Otra opción es mantener el sistema y ubicar a Sergi Robert o como extremo. No sería una ubicación nueva para el polivalente jugador, que en el Bernabéu ya jugó en la posición de Messi con Luis Enrique y con muy buen resultado. Sergi Roberto es menos profundo que Messi, pero garantiza un gran equilibrio táctico para el equipo y también se ocupa de cubrir las subidas por banda de Marcelo, que suele ser uno de los problemas que sufre el Barça cuando se mide al Real Madrid. El buen momento de Semedo en el lateral derecho favorece la alineación de Sergi Roberto en una posición más avanzada, que además ayuda a ganar efectivos en el centro del campo