¿LeBron afuera? La lista de lesionados de Los Angeles Lakers para enfrentar a San Antonio Spurs

Las alarmas en Los Angeles Lakers se encendieron y por unos instantes se esperó lo peor porque fueron las mismas imágenes de la lesión en la temporada 2020-21 contra Atlanta Hawks. LeBron James recibió un golpe en el tobillo derecho durante la victoria frente a Memphis Grizzlies y, a pesar que pudo terminar el juego, era duda para enfrentar a San Antonio Spurs.

Tan solo van tres juegos de la temporada NBA 2021-22 y en los Lakers ya tienen una lista de lesionados que preocupa en vísperas del juego de este martes 26 de octubre frente a San Antonio Spurs a las 20:30 ET. ¿Juega LeBron James?

El golpe que la estrella de Los Angeles Lakers sufrió contra Grizzlies fue en la misma zona (tobillo derecho) que recibió la lesión, esguince alto, que lo sacó por 26 juegos en la temporada 2020-21. Hay que tener cuidado y el mismo LeBron lo confirmó.

“Lo primero que pensé para mí mismo fue: ‘No otra vez’ porque obviamente era casi similar, pero no el mismo tipo de juego. Un tipo cae en mi pierna y no hay nada que puedas hacer al respecto y no pude sacar mi pierna de allí a tiempo”, afirmó LeBron James sobre el golpe que lo tiene en duda para el juego Lakers vs. Spurs de la NBA 2021-22.

La lista de lesionados de Los Angeles Lakers para enfrentar a San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers publicaron la lista de lesionados para enfrentar a San Antonio Spurs este martes 26 de octubre a partir de las 20:30 ET con 4 jugadores descartados, Trevor Ariza (lesión tobillo derecho), Wayne Ellington (distensión del tendón de la corva izquierdo), Talen Horton-Tucker (recuperación de la lesión del pulgar derecho) y Kendrick Nunn (hematoma en el hueso de la rodilla derecha) más un jugador en estado “probable”: LeBron James. Minutos antes del juego se confirmó que ‘El Rey’ no jugará por dolor en el tobillo derecho