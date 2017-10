Le pasan factura a Gaby Espino polémicos mensajes de J Balvin

Los mensajes que J Balvin ha enviado r e c i e n t e – mente a Gaby Espino a través de las redes sociales en los que juega con la idea de un posible romance con la actriz venezolana han terminado por pasar factura a la inolvidable protagonista de la exitosa telenovela Más sabe el diablo. A pesar de haber desmentido cualquier tipo de relación amorosa con el cantante colombiano, la expareja de Jencarlos Canela ha sido muy cuestionada por este asunto en las plataformas digitales, sobre todo después de que el intérprete de música urbana pidiera a la guapa venezolana por medio de un video que compartió en Instagram Stories que dejara de negarlo ya que “tú eres mi novia, tú lo sabes’. Tanto es así que la también empresaria e influencer no dudó en tomar una drástica decisión para frenar la lluvia de comentarios malintencionados que ha estado recibiendo a raíz de este asunto: desactivar los comentarios de Instagram. Desde hace varios días, concretamente desde el viernes pasado, los seguidores de Espino no pueden dejar su opinión en las fotos que comparte Gaby. Preguntada acerca de esta polémica medida, la arista venezolana explicó en Twitter que optó por desactivar los comentarios debido a que ‘escriben boberías’.“Así que cuando se les pase lo abro”, afirmó la también heroína del melodrama Santa Diabla. Lejos de generar conflicto, la decisión de Gaby ha sido muy aplaudida entre sus fans. “La gente con sus comentarios estúpidos fuera de lugar porque como que no se dan cuenta de que es una broma lo que está haciendo J Balvin, por Dios! la gente y sus estupideces hicieron que Gaby desactivara los comentarios ¡qué absurdo lo que hace un juego estúpido! No pares mi reina, ignora y ya”, comentó una de sus incondicionales seguidoras. “Haces muy bien porque la gente ahora cree que no tiene vida y habla estupideces”, comentó por su parte otra persona.