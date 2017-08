Laura Flores rompe a llorar desconsoladamente en redes

México.- Gracias a las redes sociales cada vez son más las celebridades que abren su corazón y muestran su lado más humano, ese que no se aprecia en las alfombras rojas. Una de ellas es la actriz mexicana Laura Flores, quien el pasado lunes compartió un video por medio de su página de Facebook en el que rompe a llorar desconsoladamente mientras expresa a sus más de 600 mil seguidores la tristeza que estos momentos invade su corazón luego de la partida de María, su primogénita. La adolescente de 18 años acaba de abandonar el hogar familiar para irse a estudiar a la universidad. “Aquí me tienen supertriste, como cualquier mamá. [A] María la acabo de ir a dejar a la universidad y en Estados Unidos los hijos se van y se van”, informó entre lágrimas la artista de 43 años. “En verdad es muy duro. Espero estar mejor pronto porque así no se puede vivir y María no me puede ver así. La casa se siente hueca, sola y eso que están mis tres chiquitos aquí, pero me falta mi compañera, mi brazo derecho, mi María. Me hace mucha falta”, expresó rota de dolor. La que fuera protagonista de la telenovela Piel de otoño lamentó no haber podido pasar todo el tiempo que le hubiera gustado con su hija debido a su apretada agenda de trabajo. “Yo le doy gracias a Dios que tuvimos experiencias muy bonitas en su etapa escolar, hicimos muchos viajes y sin embargo ahorita siento que me faltó tiempo con ella, que trabajé demasiado, que me faltó más tiempo estar con mi hija, pero, ¿qué hago si no trabajo?”, se sinceró. “Disfruten mucho a sus hijos, gócenlos, estén con ellos, compartan más, hablen más con sus hijos”, aconsejó Flores, quien ha tenido que sacar adelante a sus cuatro hijos como mamá soltera. “En fin gracias por escucharme, no todo en la vida son selfies, éxitos y alfombras rojas… también hay realidades y sentimientos. Los quiero”, concluyó la actriz.