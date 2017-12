Las polémicas más sonadas en el mundo de las telenovelas en 2017

México.- El puñetazo de Paul ina G o t o a Eliz a b e t h Álvarez, el despido de Pablo Montero por indisciplinado, el polémico final de Mónica Robles en El señor de los cielos… Repasamos algunos de los temas que más dieron que hablar a lo largo de este año en el mundo de las telenovelas. Sin protagónico Tras 15 años de carrera artística, la actriz mexicana Altair Jarabo por fin parecía que había obtenido la oportunidad de encabezar un proyecto con la serie La bella y las bestias; pero de un día para otro la intérprete quedó fuera de la producción y Esmeralda Pimentel entró a ocupar su lugar. Hasta la fecha se desconocen los motivos de esta inesperada decisión que tomó a todos por sorpresa ya que la actriz nunca ha hablado del tema. Adiós Mayrín Villanueva Peor fue el caso de esta actriz mexicana, quien ya se encontraba grabando la telenovela En tierras salvajes cuando Televisa tomó de última hora la decisión de sacarla del melodrama. “Fue algo que no esperábamos ninguno. Yo creo que ni Chava [el productor] se lo esperaba porque no hubiera invertido tiempo, dinero… es demasiado para hacer algo así. Yo creo que de verdad se les fue de las manos. Fue un error que esperemos no vuelva a pasar para nadie porque no es agradable”, reconocía afectada Villanueva en una entrevista a principios de marzo. ¡DESPEDIDO! Por indisciplinado Pablo Montero se quedó sin protagonizar junto a Paulina Goto la telenovela El vuelo de la victoria, historia que ya había comenzado a grabar. “Tenía unas escenas con Paulina y digamos que no estaba al 100. No quiero hablar ni mal ni nada. Nada más quiero decir que me falló y me dejó colgada”, explicó en junio Nathalie Lartilleux, la productora del melodrama. En su lugar entró el actor mexicano Andrés Palacios. ¡SE LE FUE LA MANO! Durante las grabaciones de la telenovela El vuelo de la victoria Paulina Goto propinó sin querer un fuerte puñetazo a su compañera Elizabeth Álvarez que generó gran revuelo. “Fue un accidente, se salió de las manos. A veces lo actores no controlan sus emociones y se sale el control. Son accidentes que suelen pasar”, explicó tiempo después Álvarez. ¡QUÉ ESCÁNDALO! La inclusión por primera vez en una telenovela de Televisa de una pareja homosexual en la comedia romántica Papá a toda madre generó gran polémica en la sociedad mexicana. Tanto es así que la fundación ultraconservadora CitizenGO inició una exitosa recogida de firmas a través de su plataforma digital para que se dejara de emitir la telenovela. Afortunadamente no logró su cometido ya que la telenovela se sigue transmitiendo.