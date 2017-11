Las gasolineras se divorcian de PEMEX

Cerca de 2,600 estaciones de servicio han dejado la franquicia de la petrolera nacional para promocionar su propia marca. MÉXICO.- El exmonopolio de Pemex en la venta de gasolina al consumidor ahora afronta la competencia de 2,600 estaciones de servicio con una marca distinta a la de la petrolera nacional, donde 26 nuevos participantes decidieron dejar el modelo de franquicia de la llamada entidad productiva del Estado. “Ya el 22% de las gasolineras que tienen una marca diferente a la de Pemex. Esto es algo muy novedoso en términos de servicio, en términos de la tienda de conveniencia, en términos de empoderamiento del consumidor”, dice el titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, en un evento para inaugurar la liberación de los precios en Baja California Sur, Sinaloa y Durango. A dos años de haberse iniciado la liberación en el mercado de combustibles, las marcas como G500, Oxxo Gas, Petro Seven, Hidrosina y Orsan ocupan los primeros cinco lugares de empresas con más gasolineras con marcas distintas a las de Pemex, que aún ostenta el 78% de este mercado, es decir, 9,157 estaciones de servicio. Aunque las compañías pueden usar una marca distinta a la de Pemex desde hace varios meses, este año se ha disparado el número de gasolineras que dejan la franquicia del exmonopolio estatal. “La mayoría de las gasolineras, incluso las que tienen la franquicia Pemex, son de nacionales. Lo que estamos viendo es la llegada de empresas internacionales que conviven con las nacionales”, dice el titular de la CRE, en una conferencia en Sinaloa, retransmitida en redes sociales. Las gasolineras que dejaron la franquicia ahora pueden dar otros servicios que la marca de Pemex no les permitían, porque en su contrato se estipulaba cómo se debía constituir cada una de sus estaciones de servicio. Ahora marcas internacionales, además de grupos nacionales, han migrado a mostrar sus propias estaciones de servicio, aunque el producto que reciben aún depende en su gran mayoría de Pemex. La liberación en estos cuatro estados, exceptuando el municipio de Gómez Palacio en Durango que ya estaba liberado, se suma a los de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. “De esta forma, 4,113 expendedores ofrecen gasolinas y diésel a precio de mercado, siendo el 35% del total de las estaciones de servicio del país”, explica la CRE en un comunicado de prensa. Guillermo García Alcocer reconoce que a pesar de esta liberación no se han visto cambios en los precios al consumidor, más allá del alza sufrida por el impacto del huracán Harvey en la costa este de Estados Unidos, la zona de referencia para las importaciones que hace Pemex al país. La CRE prepara la siguiente liberación de precios en la gran mayoría del país, ahora incluyendo al centro y sur, para el 30 de noviembre, lo que incluirá a la Ciudad de México. Pemex se prepara a lanzar por fin la renovación de su marca el 15 de noviembre, y “pronto” se realizarán las Temporadas Abiertas para que privados puedan rentar la capacidad de la petrolera nacional para usar sus ductos, y transportar sus propias gasolinas. La CRE también prepara un plan temporal para usar capacidad de Pemex en ductos, y así abrir la oportunidad a que privados puedan usarla para importar gasolinas sin la intermediación de la paraestatal.