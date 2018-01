Las exigencias de Lady Gaga

¡Prohíbe a sus trabajadores que la miren a los ojos! Uno de los requisitos para poder trabajar junto a Lady Gaga es nunca mirarla a los ojos, así como lo leen señores. Esa fue una de las condiciones que la estrella puso a las personas que trabajarán con ella durante su visita en Barcelona. Según la información de un rotativo español, dicha situación ha complicado la labor de los camareros y del resto del servicio que ha atendido a la intérprete de “Bad romance”, pues es demasiado incómodo realizar sus actividades. Pero ahí no paran las exigencias, pues Gaga también pidió tener en su camerino botellas de agua de treinta marcas diferentes. La realidad, es que la artista no es la única que ha puesto al descubierto sus extravagancias, Beyonce por ejemplo, siempre que realiza presentaciones pide tener tres camerinos: uno para arreglarse su salvaje cabellera, otro para maquillarse y un tercero para relajarse. En el 2014, The Guardian reportó que Jennifer López siempre pide que las cortinas, velas y sábanas sean de color blanco, además la cantante pide usar un inodoro resistente a gérmenes diseñado especialmente para ella. Sir Paul McCartney no se queda atrás en cuanto a exigencias se refiere, según Business Insider, el ex Beatle prohíbe cualquier producto que tenga piel dentro de su camerino y a cambio pide muchas flores. Además, todas las lámparas de su camerino deben ser halógenas, de pie y con regulador de intensidad.