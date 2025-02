Las empresas en México abren más de 50.000 empleos a repatriados por Trump en un mes

Ciudad de México, 24 feb (EFE).- En casi un mes, la iniciativa privada en México abrió más de 50.000 vacantes laborales para mexicanos repatriados desde Estados Unidos, según informó este lunes el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cúpula del sector privado en México.

La más reciente actualización del CCE, responsable del 80 % del producto interno bruto (PIB) nacional, da cuenta de una lista de 148 empresas que se han sumado a esta iniciativa, con al menos 50.486 empleos a mexicanos repatriados, luego del primer anuncio de 35.000 vacantes del 23 de enero pasado por la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Estos esfuerzos forman parte del programa ‘México te abraza’, una estrategia con la que el Gobierno pretende reintegrar a los mexicanos deportados por la administración de Donald Trump mediante promesas de empleo, programas sociales, apoyo de traslado por el país y la ‘Tarjeta Paisano Bienestar’ con 2.000 pesos (unos 98 dólares).

El norteño estado mexicano de Nuevo León encabeza la lista de entidades con mayor oferta laboral, con 7.379 vacantes, seguido por Jalisco (4.022), Estado de México (4.003), la capital Ciudad de México (3.715), Guanajuato (2.781), Querétaro (2.693) y Coahuila (2.676).

Francisco Cervantes Díaz, presidente del CCE, destacó el compromiso del sector privado al facilitar oportunidades laborales a los mexicanos que regresan al país, en medio de tensiones por el regreso de Trump a la Casa Blanca, desde el 20 de enero.

El líder empresarial explicó que los repatriados podrán consultar las vacantes en distintos puntos oficiales de repatriación en la frontera, aeropuertos y dependencias gubernamentales locales y federal, así como a través del portal Conexión Empresarial Paisano.

“Estamos seguros de que en las personas que retornan, encontraremos el talento que se requiere para cubrir los puestos de trabajo vacantes”, sostuvo.

El director de Asuntos Corporativos de FEMSA, Roberto Campa, resaltó la colaboración entre el sector privado y las dependencias gubernamentales, como la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para promover las ofertas laborales en los puntos de repatriación.

“Estamos haciendo un enorme esfuerzo aquí para que puedan encontrar una opción y se puedan ganar la vida también en México y aprovecho para decirle a las empresas mexicanas, sobre todo a las que tienen que ver con el campo, la construcción y el turismo, que se sumen al programa”, concluyó.

Entre las empresas que se han sumado a esta iniciativa se encuentran la cadenas de supermercados como Walmart, Sam´s Club y Aurrera, la firma de tiendas Oxxo, de servicios financieros como Bancoppel y Banamex, la panificadora Bimbo, la refresquera Coca-Cola, la químico-farmacéutica Bayer, entre otras.

México abre centro para recibir a deportados de EE.UU. en la frontera

Ante las deportaciones masivas que está realizando Washington, México abrió un centro con capacidad para 2.500 personas en Ciudad Juárez, uno de los principales puntos de la frontera.

En Ciudad Juárez, uno de los principales puntos de la frontera de México con Estados Unidos, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum abrió un centro de apoyo para recibir a ciudadanos mexicanos deportados por la administración de Donald Trump.

“Estaremos ya abriendo las puertas para este centro de apoyo y de servicios dentro de la estrategia ‘México te abraza’, que como todas y todos supieron, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 20 de enero” informó Mayra Chávez, delegada en el estado de Chihuahua de la Secretaría de Bienestar.

El centro, con capacidad para 2.500 personas, cuenta con áreas de alojamiento, dormitorios, regaderas y baños, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionará alimentación en una cocina comunitaria. Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrecerá tres meses de servicio médico gratuito a los repatriados.

Sheinbaum anunció el plan ‘México te abraza’ después de que Trump asumiera la presidencia el 20 enero con la promesa de realizar deportaciones masivas en Estados Unidos, donde los mexicanos son cerca de la mitad de los casi 11 millones de inmigrantes irregulares.

El Gobierno de México ha recibido a 14.470 personas deportadas, incluyendo a 3.091 de otras nacionalidades, desde que comenzó el nuevo mandato de Trump, según expuso Sheinbaum este lunes en la última actualización.

Entre los apoyos que recibirán las personas deportadas, Chávez destacó la ‘Tarjeta Bienestar Paisano’, que otorga a cada beneficiario 2.000 pesos mexicanos (casi 100 dólares) para cubrir sus gastos personales de traslado a sus comunidades de origen.

«Este (dinero) no sería utilizado para el transporte (al centro de apoyo), porque aquí también les podríamos apoyar con el transporte. No sería utilizado para un tema médico, porque aquí también se les brindaría ese servicio médico. Sería utilizado para sus propios gastos de traslado (a sus ciudades de origen) únicamente”, explicó.

El centro está destinado exclusivamente a mexicanos repatriados, mientras que las personas de otras nacionalidades recibirán atención en el Centro de Bienestar para el Migrante ‘Leonardo Hicari’.

Las autoridades recalcaron que este proyecto responde a una estrategia preventiva del Gobierno federal. “Prevenir que las personas repatriadas tengan un lugar donde acercarse, un lugar en donde encuentren cobijo por parte del propio Gobierno de México, es muy, muy relevante”, subrayó Chávez.

El Gobierno municipal destacó su coordinación con la estrategia federal, mientras que la oficina municipal de derechos humanos brindará orientación. “Protección Civil, Seguridad Pública, Servicios Públicos estarán aquí trabajando y atendiendo las necesidades de las personas”, afirmó Héctor Rafael Ortiz, secretario de la Alcaldía de Ciudad Juárez.

Las autoridades aún no han determinado una fecha de cierre para este centro, pues su operación dependerá de la evolución de la situación migratoria y de las instrucciones de la presidenta Sheinbaum.

EE.UU. va por hacer centros de detención de migrantes en diez bases militares, según NPR

La administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, planea la construcción de centros de detención de migrantes indocumentados en al menos una decena de bases militares del país, según un memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) obtenido por National Public Radio (NPR).

El plan contempla comenzar en Fort Bliss, una base militar cercana a El Paso (Texas), en la frontera con México, y continuar después con la Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst (Nueva Jersey), la Estación Aérea de la Reserva de las Cataratas del Niágara (Nueva York), la Base Aérea Hill (Utah) y la de la Reserva de Homestead (Florida).

La idea es que estos centros sean el primer paso para “preparar a los detenidos para su deportación”.

El documento, enviado por Juliana Blackwell, secretaria ejecutiva interina del DHS, detalla una solicitud al Departamento de Defensa para ampliar significativamente el papel del Ejército en la aplicación de leyes migratorias.

Durante un período de evaluación de dos meses, la instalación en El Paso albergaría hasta mil inmigrantes, con la posibilidad de expandirse hasta 10 mil, convirtiéndose en un centro clave para las operaciones de deportación, detalla NPR.

Según el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) tenía en custodia a 41 mil 169 inmigrantes hasta el pasado 9 de febrero. Los datos recopilados por este centro de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, detallan además que hay más de 3.7 millones de casos pendientes en cortes de inmigración, de los cuales 1.7 millones son solicitudes formales de asilo.

Venezolanos buscan que México los retorne en vuelos tras las restricciones de Trump

Miles de venezolanos en el sur de México, donde son la cuarta parte de la migración irregular, buscan que el Gobierno de México los incluya en los ‘Vuelos humanitarios’ para retornar a su país ante las restricciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los suramericanos hacen filas desde esta semana en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, estado fronterizo con Centroamérica, para beneficiarse del programa que habilitó el Instituto Nacional de Migración (INM) para venezolanos que quieran volver de forma voluntaria a su nación.

Aun así, venezolanos entrevistados expresaron su frustración por la lentitud en los trámites que necesitan para volver tras las medidas de Trump, como deportaciones masivas, el “cierre” de la frontera, y el fin de la aplicación ‘CBP One’ de la Oficina de Aduanas y Protección para pedir asilo desde el sur de México.

La estación migratoria ‘Sub Representación Federal Zona Centro’ en la carretera a Villaflores ha sido el punto de concentración de miles que esperan su turno, aunque en las primeras dos semanas de operación solo un centenar de migrantes han conseguido entrar en este programa y retornar a Venezuela. Aunque la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha prometido oportunidades para los extranjeros, Darwin González, uno de los primeros en completar el proceso, comentó que quiere volver a Venezuela por las condiciones laborales en México, donde percibe salarios bajos y no puede enviar dinero a sus hijos.

“Uno podría estar aquí, pero no tengo la capacidad de enviarle (dinero) a los hijos para que no pasen necesidad”, explicó.

El drama entre venezolanos se agudiza con Trump

México detectó 266 mil 846 migrantes irregulares de Venezuela de enero a agosto, un 28.85% del total de 925 mil 085 de todas las nacionalidades este 2024 y un aumento del 142.76 % frente a los primeros ocho meses de 2023, según la Unidad de Política Migratoria.

Este fenómeno podría agudizarse porque Trump terminó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos.

Rafael Carreira, quien viaja con su hija menor de edad y lleva desde noviembre de 2024 varado en Chiapas, denunció la indiferencia de las autoridades porque sus trámites no se resuelven.

“Estoy perdiendo un día de trabajo, que es sagrado aquí (en México) porque me descuentan, tengo que pagar el arriendo y la comida, y las encargadas del Instituto de Migración no nos dan detalles, es frustrante”, comentó. Ante la espera, Carreira pidió a Sheinbaum que coordine con el líder venezolano Nicolás Maduro el envío de más vuelos humanitarios.

“Aquí hay menores de edad y personas de la tercera edad. Estamos desde la una de la mañana haciendo cola para poder hablar con migración”, manifestó.

La odisea de volver

Maira Aréca, madre de dos niños, también compartió su descontento porque afirmó que tenía vuelos comprados para ir a Colombia, pero el INM le negó la salida del país.

“Quiero regresarme, pero me dicen que no. Ya tengo los pasajes listos para el 8 de marzo, cada uno me costó 4 mil pesos, y no nos dan el permiso para salir, queremos una solución”, contó. A esta demanda se unió Karen Ibarra, quien solicitó a los funcionarios migratorios “que se decidan”.

“Yo compré mi pasaje, yo me quiero ir, no quiero estar aquí, sin el permiso de aquí no me dejan subir al avión”, describió.

Por ahora, el INM solicita cédula o pasaporte como requisito para los migrantes que buscan el vuelo de retorno, pero muchos venezolanos carecen de los documentos o las autoridades tardan en verificarlos.