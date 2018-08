Las claves del triunfo en los JCC

La delegación mexicana consumó una inminente victoria en la que alcanzó hasta el momento 132 preseas de oro y rebasó los pronósticos de 104 a 127 metales dorados. El trabajo psicológico, elegir las competencias de preparación puntuales, aclimatarse previamente en Mérida y la cohesión entre Conade, Comité Olímpico y federaciones, fue fundamental para que México ganara los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, puntualizó Valentín Yáñez, subdirector de calidad para el deporte de la Conade. La delegación mexicana consumó una inminente victoria en la que alcanzó hasta el momento 132 preseas de oro y rebasó los pronósticos de 104 a 127 metales dorados, que Alfredo Castillo, dirigente del deporte nacional, dio como meta en día del abanderamiento, a falta de las últimas preseas en el tiro con arco. “Lo principal que nosotros hicimos fue tratar de garantizar que los atletas llegaran de una forma continua, garantizando los eventos puntuales, planteamos un nivel de exigencia en cuando a clasificación, en darles seguimiento, en los campamentos necesarios. Se trabajó mucho en el aspecto psicológico con los grupos multidisciplinarios porque sabíamos que íbamos a tener presión por parte de Colombia y Cuba como países fuertes. “Hicimos el Pro Barranquilla en Mérida para sentirse adaptados a lo que iban a hacer, Mérida es una ciudad de nivel del mar, se hizo todo un trabajo que aquí se cosechó en medallas, más seguimiento a la preparación, los eventos fundamentales que tenían previstos se les apoyaron, todos los que estamos en esta área nos es muy difícil y algunas veces no nos percatamos de que viajar a Europa nos hace cortar procesos de entrenamiento”, comentó Yáñez en conferencia de prensa en Puerta de Oro, donde estuvo presente María José Alcalá, Jefa de Misión de la delegació mexicana. Indicó que para los Juegos Panamericanos de Lima 2019 se necesita continuidad en el proyecto con el próximo Gobierno y quien llegue a dirigir el deporte nacional. “Son otras personas las que van a estar dirigiendo el deporte en Conade y le van a dar continuidad a este trabajo, mantener la cohesión del trabajo con el Comité Olímpico y las Federaciones, optimizar los recursos en función de los programas de los deportistas, optimizar el trabajo de los equipos multidisciplinarios, los entrenadores necesitan del apoyo de la ciencia. “El futbol varonil y el beisbol no tuvieron buenos resultados, no es lo mismo competir en unos Juegos donde representas a tu País y tienes cinco o seis momentos para tener resultados a competir en una Liga donde tienes 150 juegos, aquí las exigencias son en un momento. Esperemos que para los Juegos Panamericanos tengamos integrado un equipo con las mismas características y seguramente se darán los resultados, hay que reducir la delegación y orientarse a aquellos deportes que son fuertes”, apuntó.