Las alarmantes reacciones que tendrá el peso mexicano si gana Harris o Trump

Share on Twitter

Share on Facebook

La reciente volatilidad del peso mexicano está intrínsecamente relacionada con la inminente elección presidencial en Estados Unidos, donde Kamala Harris, actual vicepresidenta, y Donald Trump, ex presidente, se encuentran en una competencia reñida por la Casa Blanca. Las implicaciones de esta elección no solo afectan el panorama político estadounidense, sino que también tienen un impacto directo en la economía mexicana, lo que ha llevado a los analistas a estar particularmente atentos a los resultados. Los analistas del Grupo Financiero Monex han señalado que varios factores podrían influir negativamente en el valor del peso. Entre estos, los aranceles son una preocupación primordial. Trump ha sido conocido por su enfoque proteccionista y la imposición de aranceles en productos mexicanos, lo que podría volver a ser una herramienta en su arsenal si regresa al poder. Esto generaría tensiones en la relación comercial entre los dos países, afectando no solo al peso, sino también a la economía mexicana en general. El nearshoring, o la estrategia de reubicar cadenas de suministro más cerca de los Estados Unidos, es otro tema relevante. Con la creciente incertidumbre global, muchas empresas están reconsiderando sus operaciones en el extranjero. Dependiendo de cómo se desarrolle esta elección, la dirección del nearshoring podría favorecer a México o, por el contrario, alejar a las empresas hacia otras regiones, lo que tendría un efecto significativo en la moneda.