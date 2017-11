Las 10 metrópolis más pobladas del planeta

Millones de personas visitan c a d a años las calles de la concurrida ciudad de Nueva York, pero su agitado estilo de vida y el gran número de habitantes hacen de la Gran Manzana un destino en el que muchos solo quieran estar de paso. Pero, ¿sabías que hay lugares en el mundo con muchos más habitantes y aún más caóticos? Dale una mirada a los lugares del mundo más populosos. Nueva York, Estados Unidos. 18.6 millones de personas conforman la población del área metropolitana de Nueva York, pero a pesar de esto, la Ciudad que nunca duerme se ubica tan solo en la casilla número 10 de este listado. El Cairo, Egipto 19.1 millones de habitantes le dan el noveno lugar a la histórica capital egipcia. Osaka, Japón 20.3 millones hacen de esta ciudad japonesa la séptima ciudad con más gente del planeta. Ciudad de México Por supuesto, la capital mexicana no podía quedarse por fuera del listado con sus 21.1 millones. Pekín, China 21.2 millones le dan la sexta casilla a la popular capital de China. San Pablo, Brasil Con 21.2 millones, este gigante en el corazón de Brasil se ocupa de la quinta posición. Bombay, India 21.3 millones de personas hacen de este destino uno de los puntos más poblados del mundo. Shanghai, China 24.4 millones de habitantes, consolidad el tercer lugar de la bella ciudad, que ade-más es la segunda población china que aparece en el listado. Delhi, India 26.5 millones le dan a la capital de India un meritorio segundo lugar. Tokio, Japón Con 38.1 millones de habitantes, casi 12 millones más que Delhi, no hay duda de que es la ciudad más densa