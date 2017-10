“Larrymanía” invadirá Latinoamérica

México.- (Notimex) La quinta temporada de “Larrymanía” invadirá Latinoamérica desde el 15 de octubre cuando el cantante de regional mexicano Larry Hernández ilumine las pantallas televisivas que transmitirán el reality con detalles de su vida. En el programa además se exhibirán los retos a los que se enfrenta Hernández en el escenario y en su vida personal como padre de familia. En la nueva temporada, luego de años de éxitos en las redes sociales y tras tomarse unas vacaciones para reflexionar sobre uno de los años más difíciles de su vida, Larry decide que ha llegado la hora de ocuparse de sus fanáticos y regresar a los escenarios. Ese retorno se tornará complicado, pues han surgido problemas, además de que perdió la voz durante uno de tantos conciertos, se informó a través de un comunicado. Debido a la personalidad de Larry, él jamás permitirá que las adversidades lo venzan, por lo que su esencia no ha cambiado y aún se caracteriza por su estilo de vida infatigable en el que busca el equilibrio entre su carrera y su vida personal. Larry es una persona que disfruta cuando se divierte en familia, así que los integrantes de su familia deciden emprender un viaje a Mammoth para ver la nieve por primera vez. Kenia sigue siendo su novia, mas no su esposa, y ahora que ha conseguido independizarse y dar su opinión, ya no permite que la releguen, sobre todo ahora que ha dado a conocer su propia línea de belleza. Por otra parte, tras años en la cárcel, Freddy, el querido hermano de Larry, está a punto de ser liberado y deportado. Doña Manuela, su madre, viajará a México para encontrarse con él, mientras Larry lamenta no poder reunirse con ellos debido a las restricciones inmigratorias que le han sido impuestas. El estreno de la quinta temporada de “Larrymanía” tendrá lugar el 15 de octubre a las 18:00 horas, a través de Telemundo Internacional que en México se puede ver por Izzi, Sky, Total Play, entre otros canales.