Lanzarán “nueva” canción de The Beatles con ayuda de la inteligencia artificial

La noticia de que una «nueva» canción de los Beatles, titulada «Now And Then,» estará disponible para el público es un hito en la historia de la música y un emocionante acontecimiento para los fanáticos de la legendaria banda británica. Sesenta años después del inicio de la Beatlemanía, el legado de los Beatles sigue siendo una fuente inagotable de interés y admiración en todo el mundo. A pesar de que dos de los miembros originales de la banda, John Lennon y George Harrison, ya no están entre nosotros, el lanzamiento de esta nueva canción es una forma de mantener viva su influencia y el espíritu de los Beatles.

«Now And Then» es parte de un conjunto de demos inéditos escritos por John Lennon, el genio creativo de la banda. Estas demos fueron recuperadas y utilizadas por sus antiguos compañeros de banda, Paul McCartney y Ringo Starr, así como por el productor Jeff Lynne, para componer las canciones «Free As a Bird» y «Real Love». Estas dos canciones, lanzadas a mediados de la década de 1990, ya habían causado sensación entre los seguidores de los Beatles, ya que permitieron escuchar material nunca antes publicado de la banda original.

Este nuevo lanzamiento representa una adición significativa a la discografía de los Beatles y un testimonio del poder de la inteligencia artificial en la música. La capacidad de rescatar demos de hace décadas y transformarlos en canciones completas con la participación de los miembros sobrevivientes de la banda es un avance impresionante. Además, el hecho de que «Now And Then» se ofrezca junto al icónico «Love Me Do», la primera canción de los Beatles lanzada en 1962 en Inglaterra, añade un toque de nostalgia y continuidad a la historia musical de la banda.

La expectación en torno a este lanzamiento es palpable, ya que los Beatles siguen siendo una de las bandas más influyentes y queridas en la historia de la música popular. Esta canción «nueva» les permitirá a los fanáticos experimentar una vez más la magia de la creatividad de los Beatles y recordar por qué su música sigue siendo relevante y atemporal.

La fecha de lanzamiento, el 2 de noviembre, es un día marcado en el calendario para los amantes de la música de los Beatles. La emoción de escuchar una nueva canción de la banda es innegable, y será interesante ver cómo el público reacciona a esta adición tardía pero bienvenida al catálogo de los Beatles.

Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison trabajaron en “Now And Then” en las mismas sesiones, pero las limitaciones tecnológicas se interpusieron en el camino.

Con la ayuda de la inteligencia artificial, el director Peter Jackson aclaró esos problemas “separando” la voz original de Lennon de un piano utilizado a finales de los años 1970. Las voces mucho más claras permitieron a McCartney y Starr completar la canción el año pasado.

El nuevo sencillo contiene una guitarra que Harrison grabó hace casi tres décadas, una nueva parte de batería de Starr, con el bajo, el piano y un solo de guitarra slide de McCartney que agregó como tributo a Harrison, quien murió en 2001. McCartney y Starr cantaron como acompañamiento.

McCartney también añadió un arreglo de cuerdas escrito con la ayuda de Giles Martin, hijo del fallecido productor de los Beatles, George Martin. Como si eso no fuera suficiente, incluyeron coros de las grabaciones originales de los Beatles de “Here, There and Everywhere”, “Eleanor Rigby” y “Because”.

“Esta es la última canción en la que tendrás a los cuatro Beatles en la canción. John, Paul, George y Ringo”, dijo Starr en una entrevista reciente con The Associated Press.