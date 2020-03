Lanzará DISD número récord de mejores programas y escuelas

Exhorta a padres a buscar las mejores opciones para sus hijos

Dallas, Tx.- Dallas ISD lanzará un número récord de programas y escuelas de opción durante el año escolar 2020-2021, multiplicando significativamente las opciones para las familias de la ciudad.

Representantes de la Oficina de Transformación e Innovación (OTI) de Dallas ISD sorprendieron a las escuelas seleccionadas con esta excelente noticia. La OTI identificó a las escuelas como parte del proceso Public School Choice 6.0, en el cual los educadores crean las mejores opciones educativas de alta calidad para que los estudiantes alcancen su máximo potencial académico.

Las escuelas elegidas se categorizan de la siguiente manera:

Transformación: escuelas nuevas de inscripción abierta que ofrecen programas académicos especializados sin requisitos de admisión.

Innovación: escuelas ya instaladas en los vecindarios que desean implementar un nuevo modelo académico y conservar su misma zona de asistencia sin abandonar su plantel actual.

Innovación piloto: escuelas ya instaladas en los vecindarios que reciben apoyo y fondos para explorar y desarrollar plenamente una propuesta que podría convertirse en un modelo académico de innovación exitoso.

Las escuelas de transformación serán:

West Dallas STEM School, de prekínder a 8º: Una nueva escuela con enfoque en STEM en el oeste de Dallas, diseñada en colaboración con Southern Methodist University, Toyota USA Foundation y la comunidad local, que aceptará a estudiantes de séptimo y octavo grado a partir del otoño de 2021.

Midtown STEAM Academy: una nueva escuela STEAM internacional de prekínder a 12º grado diseñada en colaboración con la Cámara de Comercio del Norte de Dallas y Texas A&M University-Commerce. Próximamente se darán a conocer la ubicación y fecha de apertura.

Las escuelas de innovación serán:

John Ireland Elementary School lanzará un modelo de aprendizaje expedicionario, conectando así el aprendizaje con el mundo real.

Lenore Kirk Hall Elementary School implementará un modelo de aprendizaje personalizado con el fin de educar a cada estudiante según sus intereses, talentos y metas.

James S. Hogg Elementary School iniciará un modelo New Tech, el cual sirve para preparar a los estudiantes para una carrera o la universidad.

Thomas L. Marsalis Elementary School realizará un modelo enfocado en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, o STEAM, por sus siglas en inglés.

María Moreno Elementary School empezará un modelo STEAM;

John F. Peeler Elementary School ofrecerá el modelo Bachillerato Internacional (IB), el cual motiva a los alumnos a pensar globalmente, informarse, ser empáticos y prepararse para tener éxito en el mundo del siglo XXI.

Thelma Elizabeth Page Richardson Elementary School pondrá en marcha un modelo de aprendizaje personalizado.

Raúl Quintanilla Sr. Middle School dará inicio a un modelo STEAM.

Las escuelas de innovación piloto serán:

North Dallas High School dará lugar a un modelo de pensamiento de diseño, en el cual se prioriza la empatía y probar nuevas soluciones a preguntas difíciles.

James Bowie Elementary School implementará un modelo de aprendizaje con base en el servicio global enfocado en la adquisición de habilidades serviciales para mejorar la comunidad.

Robert T. Hill Middle School proveerá un modelo de estudios internacionales y liderazgo global.

La Oficina de Transformación e Innovación proveerá apoyo a los programas de las escuelas participantes en el proceso Public School Choice 6.0 para garantizar una implementación exitosa de los modelos de aprendizaje aprobados.

PREMIAN A

DIRECTORES

Los directores más eficaces de Dallas ISD fueron reconocidos por su labor y apoyo a los estudiantes y las escuelas durante una celebración especial.

Como parte de un esfuerzo contínuo de identificar y reconocer a los mejores educadores y líderes escolares, y con la ayuda de Theory of Action, Dallas ISD volvió a lanzar el programa Master Principals el pasado año escolar. Este programa estuvo en vigor durante el primer término del superintendente Michael Hinojosa.

Durante la celebración que se realizó en el Dallas Arboretum, el superintendente Hinojosa, Brian Lusk, jefe de Iniciativas Estratégicas y Stephanie Elizalde, jefa de Liderazgo Escolar, expresaron su agradecimiento a los directores por su constante esfuerzo. La orquesta de jazz de Sunset High School, dirigida por Rametria Smith, amenizó la ceremonia con música en vivo; Jasmin Barnes, directora de composición y estudio vocal de jazz en Booker T. Washington High School for the Visual and Performing Arts, cantó un tema; y los estudiantes de diseño floral de Skyline High School hicieron los centros de mesa que adornaron las mesas.

CONCURSAN

4 ALUMNOS

Gracias a la colaboración entre el empresario filantrópico Roland G. Parrish y Dallas Urban Debate Alliance, cuatro estudiantes de Dallas ISD calificaron para competir en el debate público de The Parrish Charitable Foundation.

Los cuatro estudiantes seleccionados entre los mejores oradores de The Parrish Charitable Foundation se enfrentarán en un debate público en abril. El tema del debate público es el siguiente: El robo de señales ha sido parte de la rica historia del béisbol, nuestro pasatiempo nacional, durante más de un siglo, sin penalización. Ahora que estamos en la era digital y electrónica, ¿deberían los jugadores, el mánager y el entrenador sufrir penalizaciones o castigos, como multas, suspensiones, despido, etc., por usar la tecnología de hoy en día?

Los estudiantes que calificaron para representar cuatro preparatorias de Dallas ISD son:

Olivia Northcutt-Wyly (School of Science and Engineering)

Asya Taylor (Judge Barefoot Sanders Law Magnet)

Francesca Gilbard (School for the Talented and Gifted)

Josué Cabrera (Barack Obama Male Leadership Academy)

Los cuatro competidores recibirán becas por un total de $15,000. El equipo ganador compartirá $10,000, dejando $5,000 para los dos finalistas. Los premios permanecerán en un fideicomiso de Bank of America hasta que los estudiantes se gradúen de la preparatoria.

EQUIDAD

RACIAL

Leslie Williams, jefe de la Oficina de Equidad Racial de Dallas ISD, tiene la intención de tomar medidas para revertir la pobreza generalizada en las comunidades más necesitadas de Dallas.

“Queremos tratar las inequidades del pasado que aún impactan a los vecindarios más afectados”, dijo Williams.

Williams lidera un esfuerzo por asignar una parte del propuesto programa de bonos de 2020 para corregir las inequidades del pasado que han dejado un legado de pobreza en las comunidades que rodean las preparatorias Lincoln, James Madison, Franklin Roosevelt y H. Grady Spruce. Se está reuniendo con padres, miembros de la comunidad y funcionarios electos, para presentarles pruebas de que la pobreza alrededor de estas escuelas tiene raíz en la práctica conocida como redlining, la negación de préstamos hipotecarios y otros servicios financieros a personas que viven en vecindarios en su mayoría compuestos de minorías. Williams propone que las escuelas del vecindario sirvan de centros comunitarios para ayudar a mejorar la situación económica enfocándose en los servicios para las familias, la educación, la economía y la salud.

En las décadas de 1930 y 1940, las instituciones financieras a menudo llevaban a cabo dicha práctica discriminatoria. Los bancos y los prestamistas hipotecarios trazaron una línea alrededor de algunas comunidades donde se negaban a dar u otorgar préstamos hipotecarios avalados por el gobierno que hubieran permitido que las personas afroamericanas, hispanas y blancas de bajos recursos se mudaran a estas comunidades. Williams dice que esto impidió que toda una generación no comprara casas, una de las maneras principales de prosperar económicamente.

INEQUIDAD

Y POBREZA

Afirma también que la inequidad dio lugar a la pobreza intergeneracional que sigue afectando a los vecindarios hoy en día. Esta práctica también ahuyentó a los inversionistas, privando así a estas comunidades de servicios necesarios.

Por ello, Williams trabaja con Child Poverty Action Lab, una organización sin fines de lucro que desarrolló el Índice de Recursos Comunitarios (CRI, en inglés), el cual mide el estado económico de una comunidad según los recursos disponibles, tales como bibliotecas, internet inalámbrico, cuidado infantil, centros de salud, supermercados y demás servicios. Ashley Flores, ejecutiva de Child Poverty Action Lab, localizó 25 puntos de referencia cerca de cinco escuelas, y descubrió que existe una relación entre la escasez de servicios y el nivel de pobreza en esas comunidades.

Williams presentará estos datos a los miembros y líderes de la comunidad y funcionarios electos, y está buscando apoyo para dedicar $40 millones del programa de bonos propuesto para noviembre para la creación de los centros comunitarios. Su plan prevé que Dallas ISD abra el espacio necesario en las escuelas. Williams está solicitando a varias agencias de la ciudad, del condado y de servicios sociales ofrecer los beneficios considerados vitales por la comunidad. Estos beneficios incluyen servicios de la salud ofrecidos por Parkland Hospital, ayuda de Dallas Housing Authority para conseguir un váucher de Sección 8, capacitaciones laborales y servicios de consejería ofrecidos por otros socios en la comunidad.

“Esto puede transformar la vida de muchas personas que están teniendo dificultad”, dijo Williams.

Se invita a los padres a las siguientes reuniones para analizar los datos del CRI de sus comunidades y ofrecer sus comentarios sobre los servicios que les gustaría tener en los centros comunitarios que podrían abrir en las escuelas.