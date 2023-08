Lana del Rey debuta en el Foro Sol de la Ciudad de México

A pesar de las condiciones climáticas, los fanáticos pudieron disfrutar del espectáculo sin contratiempos. La lluvia no logró opacar la magia de la presentación, y la combinación de la música envolvente de Lana del Rey y la energía contagiosa de la audiencia crearon un ambiente de comunión y celebración.

“¿Esto es un sueño?”, dijo al comienzo del concierto.

La cantante originaria de Nueva York arribó con su “Summertime Sadness”, que le quedó perfecto a la capital mexicana, cuyos veranos suelen ser grises y lluviosos, como se veía la tarde del martes, horas antes de que saliera al escenario. Afortunadamente para los asistentes la lluvia no afectó su velada en la que tampoco faltaron “Video Games”, “Blue Jeans”, “Born to Die” y “Young and Beautiful”.

Del Rey, cuyo nombre verdadero es Elizabeth Woolridge Grant, ha dicho que eligió ese nombre artístico, en parte, para hacer honor a sus amistades latinas y al amor que siente por la cultura hispanoamericana.

“Hay un millón de motivos por los que México tiene nuestro corazón, el mío y el de mi familia y el de mis amigos”, dijo la cantante tras interpretar “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, el tema que da título a su más reciente disco.

“La conexión no tiene límites, muchas gracias, realmente me siento muy apreciada, nos trajeron hasta aquí 12 años después, gracias”, agregó Del Rey, cuyo álbum debut “Lana Del Ray a.k.a. Lizzy Grant” fue lanzado en 2010.

Tras su debut mexicano en el Pepsi Center en 2013 y un concierto muy celebrado en el festival Corona Capital en 2016, Del Rey vivió su gran momento como artista solista en uno de los foros más grandes del país. Para la cantante este era el concierto con mayor convocatoria de su carrera.

Desde horas antes llegaron admiradores con vestidos y guirnaldas de flores en la cabeza, así como gafas para sol que hacían alusión a los estilos que ha lucido la cantante en sus videos musicales.

La emoción fue máxima cuando Del Rey apareció en el escenario con uno de sus característicos vestidos blancos y un velo del mismo color rematado con tres rosas rojas. Del Rey no se lo quitó en toda la noche y estuvo acompañada por bailarinas y coristas que también iban con vestidos blancos.

El público le gritó “¡Lana, hermana ya eres mexicana!”, después de que se bajó a firmar autógrafos y tomarse selfis con los fanáticos en primera fila. Previo al concierto, Del Rey fue vista por las calles de la Ciudad de México en las zonas de Coyoacán y la Roma, y al parecer sus seguidores sabían en qué hotel estaba, pues les dijo: “Déjenme ver si la puedo cantar bien, como ustedes estuvieron cantándola afuera de mi ventana toda la noche”, antes de entonar “Cinnamon Girl”.

Del Rey se presentará nuevamente en el Foro Sol el miércoles.