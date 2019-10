Lady Gaga atenderá la nueva “Tiendita de los horrores”

La cantante y productora estadounidense Lady Gaga, ganadora del Billboard, Grammy, BAFTA y Globo de Oro, regresará a la pantalla grande de la mano de Warner Bros. que trabaja en el “remake” de La tiendita de los horrores (Little shop of horrors, 1986). Luego de ser nominada al Oscar por A star is born (2018), la cantautora fue invitada a participar en esta nueva producción en la que interpretaría a “Audrey”, personaje al que dio vida Ellen Greene.

Fue Us Weekly el portal el que dio a conocer el fichaje de Lady Gaga, de quien asegura, “está muy interesada en seguir actuando”. El proyecto será dirigido por Greg Berlanti, a quien se le conoce por crear las series Everwood, Arrow y The Flash.

Además de la película dirigida por Bradley Cooper, la compositora actuó en dos temporadas de la serie American Horror Story. En 2013 tuvo un pequeño personaje, “La camaleón”, en el largometraje Machete Kills.

Lady Gaga trabaja actualmente en su línea de maquillaje “HAUS Laboratories” y, a través de sus redes sociales, hace unos días publicó una foto en un estudio con el título LG6, lo que sus fans rápidamente entendieron como su próxima producción discográfica. La película La tiendita de los horrores estrenada en 1986, supuso la adaptación de la comedia musical homónima de Broadway de Alan Menken y Howard Ashman, que a su vez se basó en la comedia negra de Roger Corman. El filme contó con Frank Oz en la dirección y además de Greene, fue protagonizada por Rick Moranis, Vincent Gardenia, Steve Martin, Tichina Arnold, Michelle Weeks, Tisha Campbell, Bill Murray y Levi Stubbs.