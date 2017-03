La Volpe: Mi equipo va a despertar y a callar bocas

México, DF.- La posición número 13 que el América ocupa en el Torneo Clausura 2017 no le preo cupa de más a su técnico, Ricardo Antonio La Volpe. Con nueve fechas disputadas hasta ahora en el calendario, los azulcrema tienen marca de tres ganados, cuatro perdidos y dos empates, un registro pobre, aunque el argentino está seguro de que aún no se dice la última palabra. “Ojo, estoy seguro de que mi equipo va a despertar y a callar bocas”, dijo el estratega este lunes durante una entrevista con David Faitelson en Nación ESPN. “El América es un equipo grande, siempre busca títulos, 50 por ciento lo quiere y 50 por ciento está en contra”. El sábado pasado, las Águilas se trajeron un empate a un gol, tras la visita a los Esmeraldas del León. Ahora, Lavolpe y su equipo se preparan para recibir el sábado al Necaxa en busca de firmar su cuarta victoria de la campaña. “Lo lindo del fútbol es que semana a semana hay una revancha”, indicó Lavolpe, quien subió el tono de la charla con David Faitelson tras señalar que el periodista “odia” al América. “El América vende, a mí, nadie me maneja, ustedes como periodistas, no pueden odiar a un equipo. No sabía de tanto odio al América, pensé que sólo pasaba con Boca o River, pero, no; al América, unos lo quieren y otros lo odian”. En la plática, el argentino habló del ‘Lavopismo’ y de la responsabilidad que recae en un técnico cuando se está al frente de un club como el América. “Si este equipo no se mete a la Liguilla, el 80 por ciento de la culpa es del técnico. Uno pone su filosofía, hace un parado y tiene su estilo, pero los jugadores hacen el sistema”, subrayó. “Quizá no tengo tantos títulos, pero enseñé más a los jugadores y por eso se formó el ‘Lavolpismo’”. El técnico negó que la derrota en penales, frente a Tigres, en el Apertura 2016 se pueda calificar como un fracaso. “No fracasé al perder la final ante Tigres, ¡por favor!, nadie dijo que Tigres jugó con línea de cinco para enfrentar al América en la final. El América terminó invicto la Liguilla, sólo se perdió en penales, el calendario le está afectando al equipo”, sentenció. Entre otros temas, Lavolpe también tuvo ocasión de hablar de su ex equipo, Chivas de Guadalajara, actual líder de la competencia, con marca de cinco ganados, dos derrotas y el mismo número de empates. “Chivas es líder, pero faltan muchas jornadas, nadie sabe quién será el campeón”, concluyó La Volpe.