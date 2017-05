LA VERDAD DE LUTO

Twitter: @ JesicaWoolrich

Desafortunadamente México se ha vuelto un país muy peligroso, para quienes persiguen la verdad, quienes buscan encontrar la información veraz en medio de tantos conflictos, acusaciones, co- rrupción, y en medio de tanta violencia. Y es que la lista de periodistas asesinados cada día crece más, más no así las detenciones y la justicia para ellos. Por eso cada que se da a conocer un nuevo nombre de quien ha sido asesinado mientras ejercía su labor periodística, los reclamos a las autoridades van subiendo de tono, porque evidentemente la sociedad y el gremio periodístico, ya está harto de que los crímenes se pierdan en el olvido, y que los delincuentes piensen que la verdad puede ser silenciada con una bala, cuando la realidad es que una voz calla, pero la verdad siempre resuena. Y es que en lo que va del 2017 seis periodistas han sido asesinados, dejando tras de sí el legado de quienes luchan día con día para descubrir la verdad, para ayudar a México a que conozca los sucesos, a que se sacuda el miedo, a descubrir delitos, a desenmascarar culpables, en fin a permitir que con base a la libertad de expresión, nuestro país se sacuda de problemas y se busque construir una nación mejor, sin embargo en medio de esa lucha muchos han quedado en medio de la delincuencia y de la impunidad, es por eso que hoy la pluma corre y las letras piden, no, más bien exi- gen un alto a estos crímenes, y mayor seguridad. Cosa que no es fácil, pero tampoco imposible, porque estoy segura que somos más los que queremos construir un México mejor, somos más los mexicanos, que desde cualquier lado de la frontera, anhelamos dejar atrás esta difícil etapa que hoy atravesamos, para darle paso a una realidad mejor. Una realidad en donde los crímenes no queden impunes, en donde no existan cómplices, en donde cada mexicano ponga su granito de arena, en donde en vez de buscar culpables, se busquen soluciones. Es una realidad lejana, pero por un lado se debe de empezar, ¿y qué tal si empezamos por honrar la verdad? De esta manera podremos darle un homenaje a quienes la buscaron y en su camino se encontraron con la muerte. Y la verdad es que no hay esfuerzo pequeño, y no todo está en manos de las autoridades, para construir un país mejor, no basta con que el gobierno se ponga las pilas, se requiere que cada ciudadano se comprometa en esta difícil tarea. Esa es la verdad.