La turismofobia no trata de turismo, sino de enfrentamientos de personas, según Cumbre de Comunicación y Turismo

Madrid, 23 ene (EFE).- «Cuando hablamos de turismofobia, estamos hablando de seres humanos contra otros seres humanos, y no estamos hablando de turismo», ha defendido la directora de Turismo de Portugal en España, María de Lurdes Vale, en la I Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo, organizada por IFEMA Madrid en colaboración con la Agencia EFE.

«Estamos hablando de que yo me siento insatisfecho con mi vida y el otro que viene a gozar del sitio de mi entorno me incomoda porque yo no estoy bien y esto es lo que llamamos turismofobia», ha agregado ese viernes en su intervención en una mesa -patrocinada por el Estado mexicano de Chihuahua- sobre el reto de comunicar ante la turismofobia.

En su opinión, «no existe turismofobia», sino «un momento a nivel mundial que nos está poniendo inseguros». «Estamos inseguros y el otro es una amenaza, el que viene a disfrutar de mi ciudad, que llena las plazas, que viene y se va, me incomoda, me molesta, porque yo estoy mal», ha insistido.

En Portugal se presentará en breve un plan estratégico hasta 2035. «Lo que queremos contar de nuestro país al mundo es que es el quinto de Europa más pacífico y el séptimo en el mundo en el índice global de paz. Esto es un activo», ha detallado Vale. A su juicio, «cuanto menos hablemos de competencia y más de la valorización del ser humano y del entorno que tenemos, tendremos un turismo mejor».

Hay que poner el problema de la turismofobia en su justa dimensión

El CEO de Comunicación Iberoamericana, Diego Barceló, ha hecho hincapié en que, en general, hoy en día es imposible generalizar nada y, en cuanto a la problemática de la turismofobia, ha agregado que está muy reducida a algunos lugares.

En Barcelona, según Barceló, se limita a algunos puntos concretos y en algunos momentos del año. «No es que todo el tiempo, todo el mundo, por lo que, primero, hay que poner el problema en su justa dimensión», ha añadido. En su opinión, se debe hacer un estudio serio de lo que piensa el ciudadano local y qué es lo que le molesta, porque «a veces son problemas conceptuales y a veces son problemas concretos, a tal hora, en tal lugar pasa esto».

En este sentido, ha calificado de «muy acertada y excelente» la última campaña de Turespaña en la que no se ve sol ni playas, sino norte, lluvia, humedad, comida, familias en un lugar muy remoto, en la montaña, para venir a una España desconocida y diferente.

La solución puede ser más sencilla de lo que parece

Para Barceló, se han logrado cosas muy interesantes en muchos destinos por el simple paso humilde de escuchar a la gente local y comprender lo que le pasa: «A veces la solución es mucho más fácil de lo que parece cuando hablamos de la turismofobia».

Según, el secretario de Turismo del Estado Chihuahua (México), Felipe Edibray, en un mundo de «cambios vertiginosos y acelerados», la «mala comunicación nos puede poner en un contexto diferente de lo que es».

Ha opinado que, a veces, la gente se siente tan invadida de su espacio que pudiera suscitarse la turismofobia, por lo que el sector debe «tener la capacidad de comunicar perfectamente lo que deseamos comunicar» y ser respetuosos con las comunidades tradicionales, los pueblos originarios y las tradiciones. EFE

kot/eaf