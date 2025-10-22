La SIP denuncia crecientes amenazas, recortes y restricciones a prensa en EEUU bajo Trump

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este domingo en su informe anual que los medios de comunicación de Estados Unidos atraviesan un clima de tensión, fruto de las amenazas, recortes y restricciones que sufren desde la llegada al poder del presidente estadounidense, Donald Trump.

La organización, que concluyó este domingo en República Dominicana su 81ª asamblea anual, advirtió que los medios estadounidenses se han visto intimidados por «una avalancha de demandas y ataques retóricos» del presidente, quien se ha mostrado públicamente hostil con aquellos que eran críticos con su Gobierno. Dos de estas demandas estuvieron dirigidas contra el New York Times y el Wall Street Journal, dos de los medios más populares en el país, y a los que Trump demandó por 15.000 y 10.000 millones de dólares, respectivamente, por difamación.

Pero la justicia desestimó en ambos casos la demanda de Trump. Otro medio que ha estado en el punto de mira del presidente es la agencia de noticias Associated Press, a la que Trump castigó denegando su acceso al Despacho Oval, al Air Force One y a otros eventos restringidos, por no referirse en sus noticias al ‘Golfo de México’ como ‘Golfo de América’.

Restringir la libertad de prensa

El informe de la SIP también critica que el Gobierno ha empleado los recortes de financiación para restringir la libertad de prensa, recordando el desmantelamiento de Voice of America, la emisora internacional financiada por Estados Unidos, ordenado por Trump el pasado marzo. A ello le siguió el recorte en mayo de los subsidios a PBS, la red de televisión pública estadounidense, y a NPR, el servicio público de radiodifusión, a quienes el presidente acusó de estar sesgadas. La retórica hostil de Trump contra los medios ha incrementado la tensión hasta cotas muy elevadas y propiciado un aumento de las agresiones contra periEl U.S. Press Freedom Tracker ha registrado 97 agresiones contra informadores desde el 1 de abril, la mayoría de ellas durante las protestas contra las redadas migratorias en junio en Los Angeles. En los seis meses anteriores se habían registrado 10 incidentes de este tipo.odistas.