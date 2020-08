La NBA se pone seria: sólo podrán entrar en la ‘burbuja’ amigos de «larga relación»

La NBA quiere seguir haciendo las cosas bien y evitar males mayores en la ‘burbuja’ de Orlando. Por eso, toda precaución es poca y ahora ha emitido un memorando con nueva información de servicio. En este caso, se trata de los invitados que van a llegar durante este mes al recinto de Disney World, lugar donde se alojan los jugadores. Dicha nota exige que los jugadores enseñen pruebas de que las personas que no sean del vínculo familiar presenten una «relación duradera» con ellos.

Tal y como informa Adrian Wojnarowski, de la ESPN, la NBA y la NBPA acordaron prohibir que llegaran invitados conocidos de forma casual, bien sea a través de las redes sociales o mediante un intermediario, a la vista de lo que pasó con Lou Williams, base-escolta de los Clippers. La nota, además, dice: «Aquellos que no tengan una relación conocida, personal y preexistente establecida con cada jugador no podrán ingresar a la burbuja». A cada equipo que avance a segunda ronda en los Playoffs se le han asignado 17 habitaciones de hotel exclusivamente para los invitados.

