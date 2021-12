LA NAVIDAD ES PARA TODOS

Unos amigos se encuentran después de mucho tiempo de no verse… Pero compadre como estas, cuánto tiempo de no verte, como has estado- Compadre como has estado. Cierto, tanto tiempo de no vernos. Que te has hecho compadre, la familia como esta… que tienes de nuevo. Nada compadre, la familia bien gracias. Pero algo te pasa compadre, te veo preocupado. Si compadre, esta semana el doctor me diagnosticó asma. Compadre, eso no es para traer el pico caído. Vamos compadre, esto tiene solución. ¿En serio compadre? Claro que sí. Mira, el remedio es bien fácil. Lo único que tienes que hacer es abrir la ventana de tu cuarto todas las noches para que entre aire fresco y vas a ver como desparece el asma. Pasan unas semanas y se vuelven a encontrar los compadres. Hola compadre, como te va con el remedio que te di. ¿Hiciste lo que te dije compadre? Si compadre. si lo hice, pero nada- ¿Abriste la ventana antes de dormirte? Si compadre. Si lo hice- Y ¿no desapareció el asma? No compadre, pero desapareció mi reloj, mi anillo, mi computadora, mi televisión, mi celular…. ¿Tenía qué? ¿Tenía que presumir su boleto para ir a ver la película para el estreno de Spiderman?… creo que NO, pero lo hizo. Y por andar de presumido no tuvo el cuidado de tapar el código QR del boleto. Resulta que este usuario de Facebook se le ocurrió tomarle una foto a su boleto si tener el cuidado de proteger el código del boleto y alguien menos presumido, pero mas listo le robó el código y ahora por presumido se quedó sin ver el estreno de la mencionada película. Quiso presumir que había logrado obtener el boleto para el estreno… ahora ya no le va a quedar nada de presumido… y se va a tener que conformar con verla después. ¿Cuál es la diferencia? Para ver y disfrutar la película para mi es lo mismo… para mí. ¿Nomás por decir que fue al estreno de la película? Pues ahora se va a tener que comer su coraje viendo la película como la gente normal. Igual puede decir que la vio en estreno… ¿quién le puede contradecir? Tiene el boleto, así que puede seguir presumiendo que lo hizo. Tiene el boleto que lo confirma. Que guarde el boleto para que pueda seguir presumiendo… su tarugueo. Me quedo con las palabras que dijo… “Se pasan de lanza, nunca pensé que alguien pudiera ser así”.

Llega un señor a una joyería y empieza a ver lo que hay en los aparadores. Se mueve de un lado a otro y vuelve a empezar a ver. Mueve la cabeza. El encargado de la joyería que lo ha estado observando se le acerca y le pregunta… ¿Busca algo en especial?

– Un collar de perlas- responde el amigo.

– Creo que se lo que usted quiere, sígame por favor.

Lo lleva a otra sección donde hay de todo tipo de collares de perlas.

– Lo dejo para que se tome su tiempo en escoger. Regreso en un momento.

El amigo empieza a ver aparador por aparador y pues no se decide.

Después de un tiempo el encargado regresa y le pregunta…

– ¿Ya se decidió cual llevarse amigo?

– Todavía no… creo que no.

– Bien, le voy a ayudar. El collar de perlas es para ¿algún aniversario? – Mmmmmmnop

– Para el cumpleaños de su esposa?- Mmmmmmmmnop-

-¿Puede saber que es lo que celebra amigo?

-No voy a celebrar… quiero arreglar un pleito con mi esposa- “Hijos de tigre… pintitos”, dice el refrán. Es cierto que a los hijos del Chapo los busca… ¿quién? ¿La DEA? ¿La policía de México? No creo.

¿Por qué digo que no creo? Pues por la simple razón de que ellos ya hicieron su posada navideña y… no pasó NADA. Hubo música en vivo (la que le gusta a esa gente) y hasta hubo rifa de todo lo que se puede imaginar. Desde electrodomésticos hasta carros. Así que no me vengan con que los andan buscando, y menos el ejercito mexicano. ¿Por qué? Pues porque el ejercito mexicano esta construyendo el Tren Maya, está construyendo la refinería Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucia. Además, el ejercito no ha recibido la orden de AMLO para detener a nadie de los Guzmán… abrazos no balazos. Así que, como el espíritu navideño es general… pues ellos no son la excepción. No quiero saber qué presentes llevaron sus “reyes magos”.

