La Máquina Celeste sigue en la disputa por el título, primer semifinalista

Cruz Azul se convirtió en el primer semifinalista del Apertura 2018 tras vencer 3-1 en el global a los Gallos Blancos. A la Máquina le bastó un empate 1-1 en el Estadio Azteca para firmar su clasificación. Apenas a los cuatro minutos, Elías Hernández abrió el marcador con un auténtico golazo, directo al ángulo de la portería de Tiago Volpi. El volante mexicano desbordó por la banda izquierda y ante las facilidades de George Corral, se perfiló para vencer al arquero brasileño con un potente disparo. Obligados a meter los mismos tres goles, el gol fue más un golpe anímico para los queretanos que no generaron peligro alguno en la portería de Jesús Corona. Apenas un disparo de Camilo Sanvezzo (12′) inquietó en pelota parada, pero el cancerbero cementero resolvió bien y con las dos manos bloqueó el disparo. El Cruz Azul tuvo un par de oportunidades para hacer el segundo y definir la eliminatoria en el primer tiempo. Sin embargo, la falta de claridad y de precisión en el ataque dejaron con vida a los queretanos. Fue el VAR el que le dio vida al visitante en el segundo tiempo. En un tiro de esquina, Luis Romo (62′) remató dentro del área chica y Corona reaccionó para sacar el balón de la portería. Inicialmente, el árbitro central no marcó el gol, pero tras la revisión en el video validó el tanto de los queretanos. El gol motivó a los emplumados, que buscaron el segundo más a base de ganas que de buen futbol. Los dirigidos por Rafael Puente tuvieron más el balón pero generaron poco peligro de cara a la portería de la Máquina. Los de Caixinha intentaron recuperar la ventaja y estuvieron cerca de hacerlo desde los once pasos. En un contragolpe, Méndez cayó dentro del área y el silbante marcó penal sin dudarlo. No obstante, el video en el VAR evidenció que el español fingió la falta. El árbitro Jorge Antonio Pérez prefirió señalar una falta previa de Milton Caraglio y se quitó la responsabilidad de expulsar a Méndez por doble amarilla. En los últimos minutos, a los emplumados se les terminó el gas y generaron poco peligro, con lo que el Cruz Azul firmó el empate y regresó a semifinales después de 5 años y medio.