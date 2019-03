“La ley y el orden UVE” regresa con más capítulos en marzo

Notimex.-

Todos los martes de marzo a las 21:00 horas se transmitirán los episodios de la temporada 20 de la serie “La ley y el orden: UVE” a través del canal Universal TV, en la que se mostrarán casos que generarán intriga, sed de justicia y escalofríos.

La producción más longeva de la televisión presenta atrapantes investigaciones que dejarán al espectador sin aliento, desde insólitos asesinatos hasta casos de violencia de género y abuso sexual, entre otros.

En esa temporada, se señala en un comunicado, los detectives de la “Unidad de Víctimas Especiales” (UVE) resuelven los casos más complejos de Nueva York con extrema diligencia para conseguir la justicia y la verdad.

“Olivia Benson” se enfrenta a secretos bien guardados y a perseguir a un violador serial que amenaza la integridad de las jóvenes que viven en “La Gran Manzana”. “La Ley y el Orden: UVE”, una creación de Dick Wolf, se estrenó en 1999 y se ha convertido en uno de los dramas criminales con más audiencia. Es el cuarto programa más antiguo detrás de “Gunsmoke y “Los Simpson”.

El “show” ha ganado premios como The Edgar Awards, The Gracie Awards, The Alma Awards, The Image Awards, The Satellite Awards y The Prism Awards. Mariska Hargitay, una de sus protagonistas, ha ganado seis Premios Emmy.