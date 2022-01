La Jornada 3 de la Liga MX ya tiene su primer partido postergado por Covid-19

El Covid-19 sigue haciendo de las suyas dentro del futbol mexicano, y ahora ha provocado que se postergue un partido de la Jornada 3 del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. Hacemos referencia al Puebla vs. Tijuana, mismo que debía desarrollarse el próximo viernes 21 de enero a partir de las 21:00hs del centro de México en el Estadio Cuauhtémoc. ¿Qué sucedió y cuándo se disputará?Hace instantes, Xolos emitió un comunicado en sus redes sociales informando sobre el brote que sufrió el primer equipo. «Según el protocolo sanitario de la Liga MX, se realizaron pruebas COVID al interior del plantel, incluyendo futbolistas, cuerpo técnico y colaboradores del staff. Se obtuvo como resultado un total de 7 casos positivos en jugadores de primera división, quienes se encuentran bajo aislamiento y siguiendo las instrucciones médicas», apuntó el conjunto de Baja California. A pesar de que en la Franja todos los exámenes dieron negativo, el encuentro se aplazará tal como informó la propia Liga MX en su plataforma. Allí se puede leer: «El Club Tijuana presentó hasta el momento siete contagios a Covid-19 en el primer equipo, personas que ya se encuentran aisladas y bajo constante supervisión médica. Por ello y con base en los acuerdos del pasado 23 de diciembre, su partido ante Puebla se verá reprogramado en fecha y hora por confirmar».

Puebla también se hizo presente en sus redes para notificarle a sus seguidores sobre esta decisión. «A fin de evitar poner en riesgo la salud de nuestros jugadores, el partido correspondiente a la Jornada 3 ante el Club Tijuana ha sido pospuesto hasta nuevo aviso», señaló. Cabe resaltar que por el momento se desconocen los nombres de los contagiados, como así también la posible fecha en la que el duelo se llevará a cabo. Esta información, probablemente, salga a la luz en los próximos días.

Mazatlán vs. Toluca cambia horario

Debido a la postergación del Puebla vs. Tijuana, que debía desarrollarse el próximo viernes 21 de enero a partir de las 21:00hs del centro de México, el cotejo entre Mazatlán y el Deportivo Toluca sufre una pequeña modificación. En lugar de jugarse a las 19:00hs, tomará el horario que tenían la Franja y Xolos. Cabe resaltar que, tanto los de Sinaloa como los Diablos Rojos, no presentan casos de coronavirus de acuerdo a las recientes pruebas.