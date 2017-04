La incómoda reacción en Un nuevo día de Adamari Lopez

Cuando Luis Fonsi habla de su divorcio. Adamari López v i v i ó u n momento de lo más incómodo el pasado viernes durante el programa Un nuevo día (Telemundo) cuando le tocó comentar junto con los otros copresentadores del matutino un avance de la entrevista que Rashel Díaz le hizo a su expareja Luis Fonsi para el especial Detrás de la fama en la que el cantante puertorriqueño habla del divorcio que ambos protagonizaron hace años. En el video el artista de 39 años, que estuvo casado con la copresentadora de Un nuevo día entre 2006 y 2009, reconoce lo doloroso que fue para él la mediática separación de López. “Mi divorcio fue yo creo el momento que más difícil fue, que más aprendí, que más me endureció también. Pero no te puedo men-tir, sin duda fue un momento difícil”, con-fiesa el intérprete del exitoso tema musical “Despacito”, cuyo videoclip supera los mil millones de reproducciones en YouTube. Tras la emisión del avance, el ambiente entre los copresentadores se notaba tenso. El rostro desencajado de Adamari, que no sabía muy bien cómo reaccionar o qué decir, así como su risa nerviosa delataban la incómoda situación que se estaba viviendo en el plató de televisión. Conscientes de ello, sus compañeros intentaron salir del paso, pero ni siquiera ellos parecían tener muy claro cómo actuar. “¡Qué momento este!”, llegó a decir uno de los copresentadores del espacio. Hasta que por fin Adamari dejó atrás su risa nerviosa y logró articular palabra: “Ahí estaremos todos sentados para ver Detrás de la fama”, se limitó a comentar la mamá de Alaïa. Adamari y Luis Fonsi se casaron en 2006. Tras tres años de matrimonio, la expareja tomó la decisión de separarse a finales de 2009. “Es una situación que venimos trabajando hace algún tiempo y que entendemos en este momento es lo mejor. Al igual que desde el primer día en que nos conocimos, todo ha sido en paz y buscando el bienestar de ambos y de nuestras familias”, informaron entonces a través de un comunicado de prensa. Tiempo después, la también actriz revelaría en su libro autobiográfico las infidelidades del cantante. “Él fue muy importante en mi vida. Estuvo ahí en todo momento. Eso lo agradezco infinita-mente pero también como mismo me brindó ese apoyo enorme e incondicional también fue uno de los que provocó uno de los golpes o dolores más grandes que a mis 41 había podido sentir”, reconocía Adamari en una entrevista con Al rojo vivo (Telemundo).