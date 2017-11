La fría forma en la que The Weeknd rompió con Selena

Según fuentes cercanas a la expareja, desde hace meses ya enfrentaban algunas diferencias. En los recientes días salieron a la luz varias fotografías en las que nuevamente Justin Bieber y Selena Gomez aparecen juntos. Inmediatamente surgieron los rumores de que la cantante le era infiel a The Weeknd. Esta situación hizo que Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, tomara la decisión de terminar su relación con Selena. Según TMZ, fuentes cercanas a la pareja revelaron que desde el verano pasado las cosas no iban bien entre ambos, debido a la distancia, por lo que Abel decidió simplemente llamar por teléfono a Gomez y ¡cortarla! Sin embargo, todo parece indicar, que la expareja continúa una amistad y la ruptura ocurrió hace unas semanas, por lo que Justin Bieber no tuvo mucho que ver con el lamentable hecho. Prueba de ello es que la intérprete de “Same of Love” disfrutó recientemente de un paseo en bicicleta en el que lució una de las chaquetas del cantante de “Starboy”.