La estrella de Los Angeles Dodgers que pasaría a New York Yankees según los expertos

El camino de Los Angeles Dodgers en la Postemporada 2021 llegó hasta la Serie por el Campeonato de la Liga Nacional y luego de la derrota con Atlanta Braves en seis juegos, la reestructuración del equipo pasa a ser una prioridad a la hora de mantener uno de los agentes libres más deseados de la MLB. New York Yankees, un posible contendiente. Brian Cashman, gerente general de los Yankees, dejó claro que una de las prioridades del equipo para la temporada MLB 2022 es ir por un campocorto de calidad con buena defensa y poder en el bate. ¿Irán por Corey Seager?

El Jugador Más Valioso de la Serie Mundial 2020 se le terminó el contrato con los Dodgers, es agente libre y con un promedio .306 empieza a seducir a grandes equipos de la MLB como New York Yankees. Seager, de 27 años, viene de conectar 16 jonrones e impulsar 57 carreras en la temporada regular 2021. “Me encantaría quedarme aquí. Crecí aquí. He pasado mucho tiempo aquí y creo en el proyecto de la organización”, dijo Corey Seager sobre la posibilidad de continuar en Los Angeles Dodgers, pero los analistas expertos de la MLB opinan lo contrario. Corey Seager, la estrella de los Dodgers que pasaría a New York Yankees

Jon Heyman, insider de la MLB, catalogó a Corey Seager como el campocorto que sería la mejor opción para New York Yankees. ‘Los Bombarderos del Bronx’ tienen el dinero para pagar al shortstop, pero… ¿Pesará más que el deseo del jugador por permanecer en Los Angeles Dodgers? Estará por verse…